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嚴灝醫師提供全方位腳足診療

紐約訊
嚴灝(Dr. Ho Yim)腳科醫學博士在法拉盛和布碌崙均設有診所。
嚴灝(Dr. Ho Yim)腳科醫學博士在法拉盛和布碌崙均設有診所。

在法拉盛和布碌崙均設有診所的嚴灝(Dr. Ho Yim)腳科醫學博士，為華人社區提供各種腳疾、足科和腳踝的醫療服務和手術，並且以全新鐳射技術解決灰指甲的煩惱，沒有痛楚、沒有副作用。嚴灝醫師也精於以特製鞋墊舒緩腳痛，功效顯著。診所收老人卡、白卡及糖尿病免費鞋子和鞋墊，為無保險者提供特惠收費。

嚴醫師診治務求以最有效的方法治標治本，為病人徹底解除腳患的煩惱。嚴醫師專治各種腳疾、糖尿病、大小腳部整形手術、腳痛扭傷、香港腳、雞眼、關節炎、扁平足、及兒童腳部問題、各種指甲及皮膚問題。嚴醫師表示，通常糖尿病患者會忽略腳的傷口，因患者會因高血糖，損害神經導致腳底有麻痺或燃燒的感覺，所以最好每三個月做足部的定期檢查，或腳一發現傷口得馬上就醫，避免嚴重感染和截肢。另外，最常見的足底筋膜炎，其疼痛症狀一般原因是後腳跟疼痛。醫生建議，暫時舒緩方式是多走路疼痛會慢慢舒緩、拉筋和冰敷，亦可訂製鞋墊，打針，如果嚴重的話必須開刀。

他說，華人腳足疾患問題往往不重視，導致嚴重後醫治困難。他根據臨床經驗指出，腳疾若能及早診治，就容易治癒。例如，小孩的八字腳、扁平腳若發現得早，可以做運動或鞋墊來改正，年齡越大則越難改正。另一種症狀是腳底骨刺也是常見的腳患之一，尤其做餐館的服務生、廚房及家庭護理人員、搬運工人等工作的族群。以上情況若沒有及時正確治療，加上不當的長時間走路會令足跟、腳踝、膝蓋疼痛，形成肌腱炎，甚至背部疼痛。

嚴灝醫師任皇后區紐約醫院主治醫師、布魯克林醫院主治醫師、退伍軍人醫院主治醫師。他擁有美國腳外科專科特考文憑（ABFAS）及美國腳內科專科特考文憑（ABPM），具豐富腳疾臨床實務經驗。診所精通英、國、粵、上海話。診所接受老人卡、藍十字、牛津、聯合、AFFINITY、CIGNA、Healthfirst、BCBS、Fidelis及其他保險，無保險者優惠。

嚴灝醫學博士診所

法拉盛地址：42-31 Colden St. #205, Flushing, NY 11355。預約電話：718-961-9593。營業時間：周一休息；周二、三：1PM-4PM；周四：9AM-12PM；周六：9AM-1PM；周五、日休息。

布碌崙地址：831 56th St., 1 FL，Brooklyn NY 11220 。預約電話：718-975-7111。營業時間: 周一休息 周二、三：9AM-12PM；周四、六：2PM-5PM；周五休息；周日：9AM-1PM。

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