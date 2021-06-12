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梁庭謙脊椎矯正醫師安全自然療法為患者診治無需吃藥打針開刀 即可減輕痛楚

紐約訊
脊椎神經醫務所醫師梁庭謙以安全溫和的自然療法，有效恢復患者身體功能，並減輕痛楚。
脊椎神經醫務所醫師梁庭謙以安全溫和的自然療法，有效恢復患者身體功能，並減輕痛楚。

位於法拉盛的脊椎神經醫務所醫師梁庭謙，以安全溫和的自然療法，有效治療腰痛等各種疼痛。患者無需吃藥打針開刀，即可望減輕痛楚，恢復身體機能，從而回復正常生活。

獲得脊椎矯正專科特考文憑的梁醫師，為患者校正各節脊椎位置，精治痛症諸如腰間盤突出、背/頸疼痛、慢性頭痛、坐骨神經痛、腿痛、手臂無力、膝/髖關節疼痛、手腳麻痺以及肌肉骨骼等痛症。梁醫師並經常與初級保健醫生、疼痛專家和外科醫生合作，一起為解除患者疼痛而努力。

梁醫師指出，健康的脊椎是健康生活的基礎，遺憾的是經常被人忽略。大約80%的人，在某些時候會患有脊椎疼痛、或因超重或肥胖、吸菸、抬重物、曾有背痛素疾等原因而出現背痛，所以盡量保持脊椎健康是很重要的，而用脊椎治療去療癒痛症，維護脊椎健康，不失為可行又有效的方法。

梁醫師能幫患者保持骨骼和關節正確對齊，以便更好地使用肌肉，減少關節表面的異常磨損，避免導致退行性關節炎和關節疼痛。許多人因為脊椎附近肌肉或關節受傷而喪失行動力，例如遭遇車禍、持續性壓力、長時間不良姿勢而受傷。梁醫師會以「矯正」方式來重新恢復患者關節的行動力。梁醫師也能通過減少將脊椎關節固定在一起的韌帶上之應力，最大程度地減少受傷的可能，讓肌肉更有效運作，從而使身體更少地消耗能量，以防肌肉疲勞。又根據梁醫師介紹，脊椎神經治療有助預防肌肉拉傷及過度使用，甚至對背部和肌肉疼痛也有效。此外，不良姿勢會導致肌肉過度緊張，人們在家中和工作場所必須注意保持良好姿勢，以免肌肉因受傷而疼痛。

除脊椎矯正外，梁醫師也利用肌肉治療技術、冷雷射、超音波、牽引等方法，或是姿勢導正和運動以及人體工學的訓練（如何走路、坐下和站立以減少背部拉傷），達到減少患者疼痛的目的。

預約梁庭謙醫師，請電：718-359-0330，地址：41-61 Kissena Blvd., Suite C-22, Flushing, NY 11355，網址：www.nytowerchiro.com，受理大多數保險。

肌肉 車禍 肥胖

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