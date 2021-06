中國文化大學推廣教育部線上夏令營7/12開課

請掃描報名二維碼(中文)。

中國 文化大學推廣教育部 (The School of Continuing Education, 簡稱SCE)於1971年成立,提倡全民終身學習及多元學習機會,面對數位化社會的來臨,SCE國際教育發展部超前部署提出反轉逆全球化的學習方式,推出國內外高中生限定《高中學術暨語言國際線上夏令營SCE International Online Summer Camp》,該線上夏令營將於2021年7月12日(週一)至7月16日(週五)舉行,歡迎報名參加。

在全球化浪潮與台灣 政府2030雙語國家政策推波助瀾下,2021年9月台灣教育部將正式啟動「大專校院學生雙語化學習計畫」,全面強化學生英語力、推動EMI (English as the Medium of Instruction) 課程,提升全體國民與國家的國際競爭力。《高中學術暨語言國際線上夏令營SCE International Online Summer Camp》讓學生不受時空限制在家就能與台灣師生連線一同學習線上課程。只要透過手機、平板電腦或電腦等移動裝置,任何地點都能進行線上學習。透過課程的互動設計,學生可以與教師或同儕進行及時互動及溝通,線上取代實體,實現跨國學習與交流!

《高中學術暨語言國際線上夏令營SCE International Online Summer Camp》目標是讓國內外高中生能藉由參與跨國營隊率先體驗大學專業先修課程,邀請長期致力於栽培人工智慧人才的大學知名教授上一堂結合Python程式語言與AI人工智慧應用專業課程。Python是近幾年快速成長且逐漸普及的「全能」性程式語言,可以被應用在機器學習、AI人工智慧和資料分析上,是許多科技產業目前急需的技術。Python程式語言更是躍升成為21世紀必學的第三語言!

除了專業課程外,《高中學術暨語言國際線上夏令營SCE International Online Summer Camp》為來自不同背景的學生量身定做分組上課。若是台灣學生,將安排具備豐富學經歷,畢業於美國伊利諾州大學擁有語言學與英語教學碩士學歷的英文老師帶領台生上一堂專業的學術英文課程,學習程式編碼專用英語詞彙與術語並認識大學的寫作方式;若是外國母語非中文的學生,則安排專業華語老師帶領學生一同學習初級華語,搭配中華文化課,讓學生能在短時間內學會簡易中文問候語及體驗中華文化。最後安排了一堂台灣文化旅遊課程,讓不同國籍學生一起悠遊台灣,品味文化。

《高中學術暨語言國際線上夏令營SCE International Online Summer Camp》全程教學語言以英文為主,一連五天的精華課程,與台灣籍學生一同連線上課。讓不論是台灣學生或國際生都能率先體驗到大學課程及實現跨國文化交流。

詳細營隊課程介紹:https://reurl.cc/9ZgVYa;中國文化大學推廣教育部國際教育發展部粉專:https://www.facebook.com/CCUSCE.International;諮詢電話:886-2-2700-5858 ext.8349和8350;Email:[email protected]。