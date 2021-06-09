中科靈芝孢子粉免費領取溫補機體 提升免疫力 促進患者恢復健康

中科院攜手旗下中科公司，準備了1000瓶靈芝孢子粉膠囊，進行免費贈送活動。

中科院旗下的中科集團是中國 重點防疫物資企業。免疫力 是抗擊新冠病毒的最重要防線，對於年長體弱人士更為重要。但凡年齡超過55歲的在美僑胞，皆可免費申領兩瓶中科破壁赤靈芝孢子粉（價值152美金），預約電話1-718-886-8834，電話登記免費領取。領取地址是136-33 37th Ave. STE 2B, Flushing, NY 11354。贈送活動，先到先得。

中科紐約 公司表示，自4月開展靈芝孢子粉派發活動以來，已經有超過千名法拉盛居民參與領取。新冠病毒進入機體後，主要依靠機體免疫系統將其消滅，當體質變得虛弱或免疫低下時，最易遭受新冠病毒感染。對於年紀超過55歲的年長者和有基礎疾病者，新冠病毒更加高危和脆弱，更要注意適當提升免疫力的預防性治療。中科破壁靈芝孢子粉經超過22家醫院臨床驗證，對於患有心臟病、慢性肝病、慢性肺病、糖尿病等基礎疾病的患者，可以快速構築起免疫力。

中科院表示，旗下的中科破壁靈芝孢子粉，已在醫院被用於臨床治療的靈芝產品。新冠疫情上海醫療救治專家組組長張文宏表示，真正把病毒清除的就是人自身的免疫系統。該公司表示，靈芝是中國營養保健食品協會推薦的，有助於防患新型冠狀病毒感染的營養補充劑。靈芝中富含的靈芝多糖和三萜成分可以增強機體抵抗力，降低感染風險，同時養護慢性疾病。在中國大陸抗疫情期間，中科院旗下的中科集團被選為中國重點防疫物資企業，數十家醫院、診所都採用中科靈芝孢子粉增強自身防護，並且在多位新冠患者臨床治療中，服用中科靈芝孢子粉可以極好地促進患者抗疫。靈芝孢子粉具有無禁忌症、同時溫補機體、促進患者恢復健康的特點。

繼中國大陸全面贈送靈芝孢子粉抗疫活動開展後，中科院攜手旗下中科公司，共同準備了首批1000瓶靈芝孢子粉膠囊，於紐約進行免費贈送活動，助力華人共同提高免疫，守護家人健康。