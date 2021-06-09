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紐約幼獅青少年管弦樂團6/12舉辦2021網上音樂會

紐約訊
紐約幼獅青少年管弦樂團管樂老師張若葳、打擊樂老師林季靜以及音樂編輯福岡保彥等位，都將在網上音樂會上擔綱演出。
紐約幼獅青少年管弦樂團管樂老師張若葳、打擊樂老師林季靜以及音樂編輯福岡保彥等位，都將在網上音樂會上擔綱演出。

紐約幼獅青少年管弦樂團（YOUTH ORCHESTRA, CYCNY）2021年度網上音樂會訂於6月12日下午1時舉行，Zoom Meeting ID: 833 2622 9159；Passcode: 952196，敬請踴躍參加。

是次盛會由該樂團音樂總監兼指揮鍾啟仁連同管樂老師張若葳、打擊樂老師林季靜帶領團員演出，呈現2020-2021年度33名10-18歲青少年音樂家練習和受訓的成果。到時並由音樂電腦工程師福岡保彥，編輯每位團員的影音片段，組合成多首交響樂曲。

音樂會安排的曲目非常豐富精彩，計有:  (一)Peter I. Tchaikovsky: Andante Cantabile，柴可夫斯基： 如歌的行版；(二)Traditional arr. John Rutter:  O Waly Waly－String Orchestra，傳統/約翰‧盧特： 嘆息 弦樂樂團；(三)Yu-Hsien Teng:  Longing for the Spring Breeze，鄧雨賢： 望春風；(四)W. A. Mozart:  Serenade in G, K525 1st Mov. Allegro Woodwind ensemble，莫札特：Ｇ大調小夜曲第一樂章快板木管重奏；(五)Che Chang/ Yuan-Kai Bao:  Song of A-Li Mountain，張徹/鮑元愷： 高山青；(六)Yosuke Nomoto:  The Tales of the Star Op. 6  Percussion Ensemble，野本洋介:  星物語 打擊樂四重奏；(七)Ronan Hardiman:  Lord of the Dance，羅南‧哈德門： 舞王；(八)John Kander:  Theme from New York, New York，約翰‧肯德:  紐約•紐約。

以上活動贊助單位有紐約市文化事務局和紐約市議會、綠洲基金會、中華民國僑務委員會、佳美旅遊、林口印刷、PatsyChen.com以及普利斯通商務網路等。

該團正在徵召有興趣加入今秋2021-2022年度樂團排練和演出之青少年，報名和甄試請洽: 347-306-2511，行政總監張俊生或917-912-8288，藝術總監方秀蓉。E-mail:  [email protected]。網址：YouthOrchestra.com。

紐約幼獅青少年管弦樂團音樂總監兼指揮鍾啟仁將在網上音樂會負責指揮。
紐約幼獅青少年管弦樂團音樂總監兼指揮鍾啟仁將在網上音樂會負責指揮。

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