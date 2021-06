紐約幼獅青少年管弦樂團6/12舉辦2021網上音樂會

紐約幼獅青少年管弦樂團管樂老師張若葳、打擊樂老師林季靜以及音樂編輯福岡保彥等位,都將在網上音樂會上擔綱演出。

紐約幼獅青少年管弦樂團(YOUTH ORCHESTRA, CYCNY)2021年度網上音樂會訂於6月12日下午1時舉行,Zoom Meeting ID: 833 2622 9159;Passcode: 952196,敬請踴躍參加。

是次盛會由該樂團音樂總監兼指揮鍾啟仁連同管樂老師張若葳、打擊樂老師林季靜帶領團員演出,呈現2020-2021年度33名10-18歲青少年音樂家練習和受訓的成果。到時並由音樂電腦工程師福岡保彥,編輯每位團員的影音片段,組合成多首交響樂 曲。

音樂會安排的曲目非常豐富精彩,計有: (一)Peter I. Tchaikovsky: Andante Cantabile,柴可夫斯基: 如歌的行版;(二)Traditional arr. John Rutter: O Waly Waly-String Orchestra,傳統/約翰‧盧特: 嘆息 弦樂樂團;(三)Yu-Hsien Teng: Longing for the Spring Breeze,鄧雨賢: 望春風;(四)W. A. Mozart: Serenade in G, K525 1st Mov. Allegro Woodwind ensemble,莫札特:G大調小夜曲第一樂章快板木管重奏;(五)Che Chang/ Yuan-Kai Bao: Song of A-Li Mountain,張徹/鮑元愷: 高山青;(六)Yosuke Nomoto: The Tales of the Star Op. 6 Percussion Ensemble,野本洋介: 星物語 打擊樂四重奏;(七)Ronan Hardiman: Lord of the Dance,羅南‧哈德門: 舞王;(八)John Kander: Theme from New York, New York,約翰‧肯德: 紐約•紐約。

以上活動贊助單位有紐約市 文化事務局和紐約市議會、綠洲基金會、中華民國僑務委員會、佳美旅遊、林口印刷、PatsyChen.com以及普利斯通商務網路等。

該團正在徵召有興趣加入今秋2021-2022年度樂團排練和演出之青少年,報名和甄試請洽: 347-306-2511,行政總監張俊生或917-912-8288,藝術總監方秀蓉。E-mail: [email protected]。網址:YouthOrchestra.com。