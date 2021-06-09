中國嘉德2021春季拍賣會成交23.28億元人民幣

中國嘉德2021春季拍賣會現場。

5月22日，經過5天火爆的拍賣 ，中國 嘉德2021春季拍賣會於北京 嘉德藝術中心落下了最後一槌，總成交23.28億元人民幣。中國嘉德董事總裁胡妍妍女士表示，中國嘉德會繼續通過認真地分析，探尋客戶需求，明確趨勢走向，虛懷若谷，補充能量，迎接新的挑戰和機遇。

此次春拍，共有46個專場、6000餘件拍品，平均成交率83%。其中，11個專場100%成交，26件拍品成交價超千萬元，並創造了12項拍賣成交紀錄。中國古代近現代和當代書畫總成交9.36億元，5個特色專場百分百成交。

本次春拍，中國大陸西方藝術品最新紀錄誕生，格哈德中里希特《柱列（七聯）》以8050萬元成交，成為中國內地成交的最貴西方藝術品。冷軍超寫實名作《蒙娜麗莎—關於微笑的設計》以8050萬元成交，中國當代藝術史開篇力作耿建翌《燈光下的兩個人》以7475萬元成交。

本次春拍，瓷器及古董珍玩部共取得近3.7億元的成交總額，是2013年來部門的最佳成績。各個類別之中，依然是瓷器的成交情況最為火爆，夜場中共有四件單品成交價邁過千萬大關，同時整個夜場瓷器部分的成交額近2億元，成交率也達到67%，體現了買家的充分信任和認可。

古典傢俱及工藝品部，現場競投、電話委託與網路出價均積極熱烈。「清甯—金石篆刻藝術」專場總計219件拍品，總成交額近2000萬。其中吳昌碩和齊白石的篆刻作品皆取得了不俗的成績，名貴印石諸如田黃、雞血等品類多數也以高價成交。

「古籍善本 金石碑帖」、「筆墨文章」兩個常設專場成交率穩定，一批來源可靠、首次面世的藏品引起市場熱烈追捧。郵品錢幣、金銀珍玩，簽名收藏在市場相對波動的情況下，深度挖掘藏品價值，5個專場保持了一貫的高成交額和高成交率。珠寶鐘表尚品部在全球範圍內徵集到的彩色寶石與鑽石拍品得到了藏家的高度認可，獲得了突破性的成績。佳釀臻茗部四個專場都取得了不俗的成績，首次突破億元大關，總成交1.13億。其中茅臺酒和葡萄酒專場雙創歷史新高，茅臺酒專場更是連續第十次取得白手套。

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