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回饋社區 紐約黎保利律師設立獎學金

紐約訊
黎保利律師希望能收到很多申請。
黎保利律師希望能收到很多申請。

紐約華埠黎保利律師為回饋他工作和生活了數十年的華人社區，今年為亞裔學生設立了一個獎學金，申請手續簡單，開放已就讀大學及即將入學的新鮮人申請。這個獎學金開放給大紐約區的亞裔學生申請，包括紐約、新州和康州。金額是$2500.00。申請截止是期為6月30日，7月31日公布得獎人結果。歡迎符合條件者申請。

過去30年來，黎保利律師一直代表華裔及亞裔社區的意外傷害受害人爭取權益。因為代表受害方，他對亞裔社區有著深厚的感情。他說，他很明白移民受到的壓力很大。許多人工作時間很長，做的都是體力工作，每周6至7天，如騎車送外賣，或需要攀高的建築工作，工作場地又沒有足夠的安全措施，很危險的工作。「許多人都是為了孩子能夠接受更好的教育。」

資料表明，79-80%的亞裔學生不能負擔全部的大學費用，低收入家庭平均要背負7萬元的大學學費債務。他說，這次只有一個獎學金名額，是屬於試水溫性質，但他希望對亞裔社區的回饋能逐年增加。「如果順利，我希望日後能增加獎學金的金額，每年能頒出多個獎學金。」

黎保利說，這個獎學金的申請手續比較容易，申請人只需提供500字的文章，講述自己在移民家庭的成長過程、這些經歷如何影響了他們，以及作為亞裔對他們人生的影響。「我希望這次能收到很多申請。我會很認真地讀，很希望能聽到年輕人對亞裔反歧視的看法。」

黎保利以他的親身經驗表示，亞裔社區，包括華裔社區都是很好的社區，但沒有得到足夠的代表，受到歧視。「我真希望能幫助改變這一現象。希望這個獎學金的資訊能送到真正有需要的移民家庭，因為低收入家庭或父母不說英文的家庭，更需要幫助。」

獎學金的申請聯結：https://www.tun.com/blog/caesar-and-napoli-scholarship/

There is a form for students to fill out and submit their essays from the website.

黎保利律師樓精於人身意外傷害案件，如需約見律師諮詢意外傷害案件，請致電（888）620-3888。如果沒有為案件贏得賠償，不會收取任何律師費。

亞裔 移民家庭 低收入

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