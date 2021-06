回饋社區 紐約黎保利律師設立獎學金

黎保利律師希望能收到很多申請。

紐約華埠黎保利律師為回饋他工作和生活了數十年的華人社區,今年為亞裔 學生設立了一個獎學金,申請手續簡單,開放已就讀大學及即將入學的新鮮人申請。這個獎學金開放給大紐約區的亞裔學生申請,包括紐約、新州和康州。金額是$2500.00。申請截止是期為6月30日,7月31日公布得獎人結果。歡迎符合條件者申請。

過去30年來,黎保利律師一直代表華裔及亞裔社區的意外傷害受害人爭取權益。因為代表受害方,他對亞裔社區有著深厚的感情。他說,他很明白移民受到的壓力很大。許多人工作時間很長,做的都是體力工作,每周6至7天,如騎車送外賣,或需要攀高的建築工作,工作場地又沒有足夠的安全措施,很危險的工作。「許多人都是為了孩子能夠接受更好的教育。」

資料表明,79-80%的亞裔學生不能負擔全部的大學費用,低收入 家庭平均要背負7萬元的大學學費債務。他說,這次只有一個獎學金名額,是屬於試水溫性質,但他希望對亞裔社區的回饋能逐年增加。「如果順利,我希望日後能增加獎學金的金額,每年能頒出多個獎學金。」

黎保利說,這個獎學金的申請手續比較容易,申請人只需提供500字的文章,講述自己在移民家庭 的成長過程、這些經歷如何影響了他們,以及作為亞裔對他們人生的影響。「我希望這次能收到很多申請。我會很認真地讀,很希望能聽到年輕人對亞裔反歧視的看法。」

黎保利以他的親身經驗表示,亞裔社區,包括華裔社區都是很好的社區,但沒有得到足夠的代表,受到歧視。「我真希望能幫助改變這一現象。希望這個獎學金的資訊能送到真正有需要的移民家庭,因為低收入家庭或父母不說英文的家庭,更需要幫助。」

獎學金的申請聯結:https://www.tun.com/blog/caesar-and-napoli-scholarship/

There is a form for students to fill out and submit their essays from the website.

