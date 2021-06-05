HOJA FOOD助您實現珍珠奶茶店夢想

HOJA FOOD進行專業教學訓練，零經驗的開店初學者都能泡出一手好茶。

近來，搖茶飲料在全球不斷曝光，台灣 茶飲文化蔚然成為飲料界一股龐大商機旋風，在各家新進品牌如春筍般不斷地投入市場下，尋求開發新創產品成為獨家供應的領頭羊便能保有高關注與高毛利表現。在美東占有珍珠奶茶原物料銷售第一名的HOJA FOOD，是這股珍珠奶茶炫風的最大推手。

HOJA FOOD做別人不敢做，想別人不敢想的事。因為深入當地市場，它總能精準抓住消費者動向，早一步推出潮流新品，提供客製化服務並與多家手搖茶品牌合作下研發各式飲品。因此，它幫助成立的手搖飲店家業績屢創新高，門庭若市。

如何在茶飲市場上歷久不衰？除了精準敏銳的市場眼光，還有原物料的研發創新，留得住好味道，才能讓客人一試成主顧。HOJA FOOD領先業界，率先把飲料店常用易對人體造成脂肪肝的果糖換成身體所需能量的蔗糖。去年，它更大規模將爆爆珠果汁導入蔗糖液，取代原料本身的果糖，在產品風味提升檔次外，更讓旗下代理商Yu Cha Corp (御茶)、Fun Tea(豐茶)，屢創銷售佳績。

全系列的蔗糖液爆爆珠蔗糖液果汁，導入蔗糖原料，每一口都喝得到天然果汁香氣，吃得到天然果肉，不僅僅是一杯簡單的茶，這是一杯只想您喝得健康開心的好茶。

HOJA FOOD提供珍珠奶茶手搖飲原物料，因應時勢推出一系列環保包材，上從紙杯PLA杯材下至紙吸管PLA吸管竹吸管，連提袋都使用可重複利用又不佔空間的不織布提袋，在環保意識抬頭的時刻，為社會盡一份心力。

HOJA FOOD還幫助提供店面規劃及飲品菜單設計，提供茶飲專門教室進行教學訓練，使得零經驗的開店初學者都能泡出一手好茶，打造專屬獨特飲品。物料配送到店提供一條龍服務，做好飲料店後勤的重要角色，讓店主只需專注呈現一杯好茶。

網址：www.hojafood.com

服務據點：

紐約 御茶食品Yu Cha Corp

地址：34-36 56th Street, Woodside, New York 11377

電話：718-898-6888,718-898-6889

WeChat：yuchacorp

維吉尼亞 豐茶食品Fun Tea

地址：8440 Kao Circle, Manassas VA 20110

電話：703-678-6288

WeChat：funsales168