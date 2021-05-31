孫維躍腎病高血壓中心精治各種腎疾

主持孫維躍腎病高血壓 中心的孫醫師，精治急性腎小球腎炎。這類疾病是以急性腎炎綜合症為主要臨床表現的一組疾病，其特點為發病急，病程短，好發於兒童，是內兒科的常見病、多發病。因此，凡有水腫、血尿、蛋白尿、尿量減少和高血壓的臨床表徵者，要特別注意。

孫醫師提示，急性腎小球腎炎絕大多數發生在感染後，尤其是A族β溶血性鏈球菌感染後，如急性咽峽炎、急性扁桃體炎、猩紅熱等感染後1至3周內發病。其他病理類型為毛細血管內增生性腎小球腎炎，如急進性腎炎、膜性增生型腎炎、局灶節段性腎小球硬化症和紅斑狼瘡性腎炎。

急性腎炎主要有的臨床表現： 40-70％的病人出現肉眼血尿，尿液如洗肉水樣或紅茶及醬油狀，約持續1至2 周轉為顯微鏡血尿。鏡下血尿多數在6個月內消失，也可持續1至3年才完全消失。發病初期尿量明顯減少，甚至無尿（全天尿量少於100毫升），若無尿超過3天表示病情嚴重，此時往往出現氮質血症（血尿素氧>60-70mg/dl），表示腎功能受損。 急性腎炎病人幾乎都會出現蛋白尿，表現為尿中泡沫增多，通常隨病變輕重程度而增減。蛋白尿較其他徵狀消失慢，水腫消失後，蛋白尿仍可持續1至2個月，甚至更久才逐漸消退。水腫常為起病首見徵狀，見於70-90％的病例，輕重不等。輕者僅為眼圈水腫，嚴重時可延及全身， 有些病人還會出現胸水、腹水等徵狀。水腫一般在2至3周內開始消退，尿量會逐漸增多。急性腎炎80％左右病人有高血壓，血壓常為中等程度增高，成人一般為140-170毫米汞柱/90-110毫米汞柱，偶見較嚴重的可發展為高血壓危象。若血壓持續升高不退，是轉變為慢性腎炎的先兆，表示腎病變較嚴重。除上述臨床表現外，病人常有全身不適、乏力、腰痛、尿頻、食欲減退等徵狀。

治療急性腎炎，西醫的原則如下：(一) 如患典型本症，應臥床休息2至3周， 直至血壓恢復正常、水腫減退、肉眼血尿消失；2至3周後才可開始在室內作些輕微的活動，如散步等。急性期應限制鹽、水及蛋白質攝入。一般飲食原則是給予豐富維生素的低鹽飲食，蛋白質的攝入量保持在每公斤體重1克左右，氮質血症期蛋白質應限制在每公斤體重0.5克左右。水腫明顯經限鹽、限水後無明顯減退者，可以使用利尿劑如HCTZ、Lasix、Zaroxolyn等加以控制。（二）降血壓： 經休息、限水鹽、利尿等治療血壓仍高者，應服降壓藥，常用品種有ACEI、ARBS、β－Blocker、Ca-Blocker、Diuretis等。（三）控制併發症 ：致死性併發症有心力衰竭和高血壓腦病，利尿和擴張血管能減輕心臟前後負荷及降低腦部內壓，可預防和控制併發症。（四）抗生素的應用：主張凡具有先驅感染症狀者，均應用青黴素治療10-14天，青黴素過敏者改用紅黴素，但不主張長期預防性用藥。

孫維躍腎病高血壓中心擅治高血壓、蛋白尿、血尿、急慢性腎病、腎結石、全身水腫、糖尿病腎病、洗腎和腎移植等。若患腎病，應定期作腎臟檢查，即使現在無任何病症出現。如有腎臟、泌尿系統問題，更要儘早確診盡速就醫，找腎臟專科醫生治療。中心受理各類醫療保險，包括老人卡及低收入醫療補助。敬請電話預約。

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