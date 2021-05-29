我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增320本土、166校正 總計486確診 21死新高

北加州這家咖啡店 戴口罩帳單多收5元

前司法部特勤探員姚旦律師為社區解難

紐約訊
姚旦律師對於訴訟和刑事辯護與調查有第一手經驗，可為華人提供精準的幫助。
姚旦律師對於訴訟和刑事辯護與調查有第一手經驗，可為華人提供精準的幫助。

在美國生活和工作，難免會遇到一些民事糾紛，有時候更可能會涉及刑事诉讼。司法部前任特勤探員的姚旦律師，對於訴訟和刑事辯護與調查有獨到的見解和第一手經驗，為華人提供精準的幫助。對於社區的醫療機構業者，姚旦律師可謂是一個不可多得的局內人（insideman）。

姚律師表示：華語流利的他曾被紐約州檢察長任命為特勤探員供職多年，那段崢嶸歲月最讓他懷念的是常常單槍匹馬，一個人帶著兩把槍，跑遍紐約州大大小小地方，看遍各種風土人情。在任職期間，姚律師不光和高智商罪犯及其律師團隊兵不血刃交手過，也和窮兇極惡的歹徒鬥智鬥勇過。他不但跑遍了社會最底層最危險的區域，也為司法部調查過無數富豪與商業人士。他說，從刑事大案到金融犯罪到醫療健保欺詐案等，他無不涉及。他所破的大案，曾被司法部公開發布媒體通訊，並受邀舉辦各類中英文講座。

自開業以來，姚律師接到許多華韓裔商家以及醫療業者的求助電話。他表示，在不同階段，隨著政治風向、民意所向以及民選官員的政治訴求等不同因素，執法力度和手段很不一樣。因此，如果沒有專業的經歷和政府內部工作的經驗，普通商家和醫療從業者遇到政府調查和民事或者刑事的追責時，很難一眼辨別出追查機構的真正目的，從而無法得到最佳解決方案。姚律師表示面對潛在的刑事或者民事追責，最重要是辨別政府單位到底「要人」(坐牢)還是「要錢」(罰款)，方能夠對癥下藥。

姚律師對自己的「文武雙全」最為自豪。在警校培訓時，他曾是建校史上少有的華裔班長。姚律師認為，亞裔在美國社會不能只做悶聲做事的模範公民，該發聲時也要勇於發聲。凡事不卑不亢，沉著應對，據理力爭，方能得到主流社會和政府的尊重。若是一味地因為害怕而退讓，只會讓對方覺得亞裔好欺負。

他的律師事務所除了主打的民事訴訟和刑事業務之外，也提供社區在移民法、商業法和遺產遺囑等方面的需求。同時，該律師事務所還做政府調查審計、白領犯罪、刑事訴訟、聯邦醫療保險欺詐追責與糾紛、勞工法違規、民事訴訟、意外事故、商業法、稅法合規與糾紛及遺產遺囑。

事務所電話：(212)392-5828；網頁：www.yaolawoffice.com；地址：3050 Whiteston Expy，Suite # 402, Whitestone， NY 11354 （停車場在大樓後面）。

紐約州 司法部 聯邦醫療保險

上一則

麥當勞與BTS合作特餐正式推出 歡迎品嚐

下一則

布碌崙華翁遭惡意推倒 警列普通攻擊

延伸閱讀

長者怕攻擊不敢出門 Rethink Food曼哈頓華埠派食物

長者怕攻擊不敢出門 Rethink Food曼哈頓華埠派食物
皇后區檢察官慶亞裔月 承諾嚴打仇恨犯罪

皇后區檢察官慶亞裔月 承諾嚴打仇恨犯罪
洛杉磯市議會竟削減警察經費 8900萬轉給社區計劃

洛杉磯市議會竟削減警察經費 8900萬轉給社區計劃
黃敏儀訪台灣會館 誓言確保社區組織經費到位

黃敏儀訪台灣會館 誓言確保社區組織經費到位
拜登簽行政令 保障少數族裔、弱勢群體司法資源

拜登簽行政令 保障少數族裔、弱勢群體司法資源

熱門新聞

該非洲裔男子將華裔通勤客推入軌道。(市警提供)

華裔通勤客突被推下地鐵 列車急剎 警通緝非裔男

2021-05-25 15:57
斥資2億6000萬，曼哈頓五年建成水上漂浮公園，「小島」初夏開門迎客。(記者張晨/攝影)

斥資2.6億 紐約曼哈頓水上漂浮公園「小島」開門迎客

2021-05-22 14:55
攻擊案件造成姜某額頭縫了14針。(記者張晨/攝影)

舊相識尋仇？紐約華男遭非裔推下地鐵 成羅生門

2021-05-26 10:34
紐約州推出的「精益求精通行碼」使用次數超過100萬次。(州長辦公室提供)

紐約疫苗通行碼 有效期增至365天

2021-05-23 06:04
紐約市26日可能出現雷暴天氣，根據氣象預測，這場雷暴將帶來強風、暴雨和甚至冰雹。(取自AccuWeather氣象網站)

狂風暴雨、冰雹雷電 或今襲紐約

2021-05-26 11:42
紐約皇后區一名75歲華裔老婦，遭到一名年輕男子攻擊，鼻梁被對方打斷。示意圖。(Photo by Gianandrea Villa on Unsplash)

75歲華婦當街被打斷鼻梁 紐約仇恨犯罪小組介入調查

2021-05-27 15:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
陌生男用細桿偷開飯店房門 15歲少女機智1句話立刻脫險

陌生男用細桿偷開飯店房門 15歲少女機智1句話立刻脫險
疫苗陰謀論謠言如野火蔓延 某些移民社區堅決拒打

疫苗陰謀論謠言如野火蔓延 某些移民社區堅決拒打
黑龍江2大學生教室嘿咻 不雅視頻瘋傳 官媒促揪出上傳者

黑龍江2大學生教室嘿咻 不雅視頻瘋傳 官媒促揪出上傳者
台灣新冠新增555例 死亡累計78人 超越當年SARS

台灣新冠新增555例 死亡累計78人 超越當年SARS

快看世界／亞洲疫未平 這個國家成富人「避難地」

快看世界／亞洲疫未平 這個國家成富人「避難地」