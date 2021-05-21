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過敏免疫專科羅湧醫師新增診所 升級服務

紐約訊
過敏免疫專科羅湧醫師解除您在過敏季的各種不適。
過敏免疫專科羅湧醫師解除您在過敏季的各種不適。

原址為法拉盛羅斯福大道上專精診治各類過敏性疾病的羅湧醫師，另增兩處新診所，法拉盛新增診所位於法拉盛友聯街新建大樓Flushing Commons 7樓C室，長島診所位於Mineola近新飛龍超市不遠處。新的診所寬敞明亮，全新裝潢及檢測儀器，提供患者更優質的就診環境，僑胞可逕自前往或致電洽詢。

羅湧醫師表示，這一、兩年防疫避需戴上口罩，雖然擋掉許多花粉，但仍無法完全避免過敏季所帶來的種種不適。這時，需要專科醫師為您做好各種測試，治療過敏原造成的不適。羅醫師診所提供的過敏原皮膚測試只需15分鐘，可以正確的檢查出人體對空氣、花粉、動物、食物、香料等產生的過敏反應，進而對症下藥。診所還提供肺功能呼吸測試，天然過敏原提取物脫敏治療（脫敏針，無需激素）等多種檢查及治療。

羅湧醫生主治花粉過敏、過敏性鼻炎、鼻竇炎、眼結膜炎、食物過敏、藥物過敏、皮膚過敏、濕疹、蕁麻疹、咳喘、免疫力低下等過敏及免疫系統疾病，致力於為法拉盛及紐約周邊華人社區提供高品質的醫療服務。

羅湧醫生是中國北京大學醫學部醫學博士，後又來美獲得紐約愛因斯坦醫學院免疫學博士學位，之後繼續博士後研究深造，並獲得美國過敏免疫專科特考文憑，之後在長島猶太醫學中心接受內科住院醫師及過敏專科訓練，現為長島北岸大學醫院及長島猶太醫院、Cohen兒童醫療中心過敏專科臨床主治醫師以及Hofstra Northwell醫學院副教授。

該診所工作人員精通英語、普通話和粵語，接受各種保險，自費優惠。請先來電確認當天醫師所在診所，以免錯過醫師。

診所地址：

法拉盛友聯街(Union Street) 38-08，7樓C室 (109分局斜對面）；電話：718-886-2828 、718-475-9606。

法拉盛羅斯福大道(Roosevelt Ave) 136-31，12室 (梅西百貨對面，近7號地鐵)；電話：718-475-9606、 718-886-7890。

長島新診所226 Jericho Turnpike, Mineola (近新飛龍超市)；電話：516-294-8889。

診所每周一、二、四、五、六早上9點至下午5點、周三早上11點至下午7點看診。

過敏 法拉盛 長島

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