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格萊寶美孕中心輔助生育：借卵、借精、代孕

紐約訊

曼哈頓的格萊寶美孕中心（Global Fertility & Genetics NY, USA）中心服務項目包括試管嬰兒、性別選擇、PGT(染色體與基因診斷)、凍卵、凍精、凍胚胎、第三方輔助生育服務、借卵、借精、代孕。尤其擅長治療高齡女性、試管或移植失敗者，符合低收入標準家庭可申請試管補助計畫。

格萊寶美孕中心由國際女性生育力保護大使劉安妮女士(Annie Liu)任CEO，美國輔助生殖協會前主席凱文·杜迪博士(Dr. Kevin Doody)任首席科學家，輔助生殖首席專家是前哥大婦產科教授，有36年經驗的哈立德·澤圖恩。

格萊寶為中美之間輔助生殖技術及醫護培訓搭建平臺，是海外試管的最大醫療平臺和紐約頂尖試管嬰兒中心。通過中國總部和12家備孕中心，給中國病人提供更安全、更專業、更省錢的美國試管嬰兒服務，包括免費「凍卵」慈善計畫。

從2017年開始，格萊寶已經在北京、上海、廣州等30個城市，建立了50家生殖分院和12家備孕中心。安妮表示：中國市場供不應求，以後中國的患者可以免費與美國專家面對面。日常如果患者想諮詢美國的專家，在集齊三個檢測報告後，在www.gfgivf.cn網站提交需求，將有專門的工作人員收到後翻譯成英文提交到美國專家團隊裡，並給患者推薦美國專家回答患者的問題，解讀報告，定制方案。今天中國的女性不用出國，就可以到格萊寶美孕中國辦事處北京明德國際醫院和12家備孕中心進行諮詢和做相關的安排，然後就輕鬆地接受世界一流水準的冷凍卵子技術。

對於目前熱門的「冷凍卵子」話題，安妮說，為女員工凍卵已經成為一些大公司的固定福利。冷凍卵子日漸成為國際女性關注的「保育」技術，繼2014年10月蘋果、臉書等矽谷公司宣布為女員工提供2萬元的「卵子冷藏費」之後，英特爾也在今年正式將免費冷凍卵子納入2017年員工福利。

格萊寶美孕電話: 646-859-6172。地址:115 East 57th ST, Suite 420, New York, NY 10022。網址: www.globalfertility.net。中國官網：www.gfgivf.cn。

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