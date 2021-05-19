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法拉盛「財富中心」推出共用辦公室 彈性租用

紐約訊
「財富中心」位法拉盛市中心的HSBC銀行樓上。
「財富中心」位法拉盛市中心的HSBC銀行樓上。

法拉盛中心首個共享概念的現代辦公中心「財富中心」 （Mercury Center Flushing）現已開幕，內設11個私人辦公室和23個「工作站」，一切設備俱全，拎包就可來工作。不須簽租約，月會員制，大家可以靈活地根據需求租用。

近年來，由WeWork引領的共用辦公室成為流行，引爆了辦公室革命。許多專業人士，如會計師、律師、保險、地產、旅遊等專業人士，只是需要一個「辦公桌」，或只是一個小房間，以及一個可以接待客戶來訪的地方。他們要求租賃條件靈活，不想受到長期租賃協議的約束。「財富中心」洞察這一需求，率先在法拉盛中心的推出共用辦公室這一辦公室概念。在設計上「財富中心」更考慮了亞裔社區的需求。

與傳統辦公室相比，「財富中心」有幾個特點：

1、不須簽租約，採月會員制，成員可以靈活地根據需求租用；

2、為會員提供郵件接收服務和儲物櫃。會員可以使用中心的實際地址作為其官方營業地址；

3、內設11個私人辦公室，設施齊全。成員只需帶上自己的電腦就可工作。

4、設有23個「工作站」，包括共用辦公桌和充電設備，帶上自己的電腦連接到中心的wifi網絡就能開始工作；

5、該中心已安裝了專用的光纖高速網絡，容量高達1G。這將確保中心有能力同時主持多個Zoom Meeting或視頻下載，而不會斷網。

會議室每小時供會員和非會員租用；通過中心的互聯網網絡，會員可以利用中心的高速網絡列印機滿足他們的列印需求。該中心還提供圖形設計服務，用於完成諸如徽標、名片設計和印刷之類的簡單任務。中心向會員提供免費的咖啡、茶和水服務。

總體而言，該中心提供了一個位於中央且光線明亮的空間，並具有非常平衡的HVAC系統，以確保新鮮空氣在整個空間中漂浮。大樓經過了徹底的改建，擁有嶄新的外觀、新的公共區域、新的環保型LED照明系統以及潔淨的洗手間和新鮮的空氣。這些是良好工作環境的重要組成部分。最重要的是，其優越而便利的地理位置對會員而言至關重要。

更多資訊請電：212-225-8400；Email：[email protected]；地址：39-10 Main St., 3樓., Flushing, NY 11354（HSBC銀行緬街分行樓上）。

法拉盛 亞裔 咖啡

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