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中國「雜交水稻之父」袁隆平死訊證實 享耆壽91歲

在家煮菜 款款風味 食得開心 煮得稱心

紐約訊
圖文由李錦記提供。
圖文由李錦記提供。

●粟米蛋花湯

材料：

玉米茸 (cream-style corn) 1罐，雞蛋2個，清水7杯，生粉3湯匙；

調味料：

李錦記鮮味雞粉2湯匙，李錦記純正芝麻油2茶匙，白胡椒粉適量，鹽適量；

做法：

1. 雞蛋打散成雞蛋液備用。

2. 鍋裡倒入清水加入玉米茸，大火煮沸，放入李錦記鮮味雞粉和鹽調味。

用少許水將生粉調成糊狀勾芡使湯汁濃稠。

3. 待湯再次燒開後放入蛋液，攪拌後調入白胡椒粉和李錦記純正芝麻油即可。

●麻油雞

材料：

雞腿肉（帶皮）2磅，枸杞1安士，油1茶匙，薑（切片）1塊，米酒11/2杯；

調味料：

李錦記純正濃香芝麻油3湯匙，李錦記特級調味雞粉（不加味精）2茶匙；

做法：

1. 將雞肉清理乾淨，用米酒浸泡枸杞，放在一旁備用。

2. 開中大火，熱鍋後放入雞腿肉，雞皮朝下，加入油和生薑片。

3. 熬出雞油且生薑邊緣略焦後轉至中火，然後加入2湯匙李錦記純正濃香芝麻油。

4. 當雞肉表面略焦時倒入米酒，加入適量清水蓋過雞肉。大約燜煮25分鐘。

5. 加入泡軟的枸杞，再加1湯匙李錦記純正濃香芝麻油、李錦記特級調味雞粉（不加味精），

然後合上蓋子，小火慢煮5分鐘即可。

●鮑魚紅燒肉

材料：

五花肉（切塊）1磅，蔥（切段）2根，薑（切片）4片，油1湯匙，冰糖1/2杯，紹興料酒2湯匙，鵪鶉蛋1罐（大約15個），李錦記蠔皇極品鮑魚1罐；

調味料：

李錦記特級老抽1湯匙，李錦記XO醬2茶匙，鹽1茶匙；

做法：

1. 將五花肉、蔥、1湯匙紹興料酒和生薑片放入一鍋冷水中，煮沸後繼續煮3分鐘，瀝乾五花肉備用。

2. 熱油後加入五花肉，煸炒五花肉至出油後撈出待用。

3. 在鍋內加入1/2杯冰糖，炒至融化並變成淺褐色，加入五花肉翻炒至裹滿冰糖，然後加入鵪鶉蛋。加入1湯匙紹興料酒、鹽、李錦記特級老抽、蔥，再把一罐李錦記蠔皇極品鮑魚的醬汁倒入鍋中（暫時留鮑魚在罐中）。

4. 煮25分鐘後，在鍋內加入表面切十字花刀的李錦記蠔皇極品鮑魚裡的鮑魚和1茶匙李錦記XO醬，然後小火慢煮5分鐘。

5. 最後用蔥碎和一茶匙李錦記XO醬裝飾即可。

●紅油抄手

材料：

豬絞肉5安士，葱花1 湯匙，李錦記特級鮮味生抽2茶匙，白糖1/4茶匙，李錦記純正芝麻油1茶匙，胡椒粉1/2茶匙，雲吞皮12片，蛋液2湯匙，葱花2湯匙，熟花生碎2湯匙；

調味料：

李錦記四川風味紅油豆瓣醬4湯匙，白糖11/2茶匙，冷開水1湯匙，燒滾李錦記純正芝麻油6湯匙，粗紅椒粉1湯匙，可選擇加李錦記花椒油1茶匙；

做法：

1. 拌勻抄手饀，雲吞皮分別沾上蛋液，封口包成12粒抄手。

2. 水滚投入抄手，同時在碗中，調好調料汁。

3. 抄手煮至浮起即熟，捞起置入調料碗内，撒面料即成。

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