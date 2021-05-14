新世界超市J Mart舉辦十周年慶典大回饋

新世界超市（J Mart）舉辦十周年慶典大回饋，贈送商品期限僅在5/14-5/20/2021，僅限新世界超市法拉盛總店。

新世界超市（J Mart）舉辦十周年慶典大回饋，購物買滿$28或以上送陳克明面或東之味午餐肉；購物買滿$58或以上送獅牌料酒或旺旺仙貝雪餅；購物買滿$88或以上送萬字醬油或空中霸王餅或藍雙匙高筋麵粉；購物買滿$118或以上送月月紅棗或韓國高級面膜或旺仔牛奶。贈送商品期限僅在5/14-5/20/2021，僅限新世界超市法拉盛 總店。

超市貨品應有盡有，商品的多元化也是該超市的特色之一，從新鮮肉類、海鮮水產、四時蔬果，到南北雜貨、糖果糕餅、冷凍食品、中日韓台歐美熱銷零食等，貨品齊全、琳瑯滿目。

新世界超市J Mart位於法拉盛緬街黃金地帶，超市內每日消毒，占地萬呎超大空間，天天特價，每日新鮮貨品，讓您在寬廣的空間裡安心購物。店內每日都推出不同貨品以特價酬賓，接受糧食券 、信用卡 、聯合OTC卡，購物滿 $30免費停車2小時，購物滿 $200免費停車一整天。

多條道路以及線路讓您輕鬆行車至新世界停車場繼續安心購物，請留意私家車通往新世界停車場指南。

路線一：Sanford Ave. 右轉Kissena Blvd.直達新世界。

路線二：Sanford Ave. 右轉至Main St. 直達新世界。

路線三： 495-LIE高速College Point Blvd.右轉41Road，左轉Main St.直達新世界。

路線四：Prince St.直行至40Road，盡頭進入新世界。

路線五：喜來登正門39Ave.右轉Main St.直達新世界。

新世界商城及超市法拉盛地址：羅斯福大道136-20號。電話：718-661-0099。營業時間：早上7:30到晚上9:30。