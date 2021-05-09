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如意珠寶等 發起停止仇恨亞裔遊行

紐約訊
如意珠寶拍賣梅麗娜暨渥惟佐夫律師事務所聯合發起「停止仇恨亞裔」遊行，訂於九日母親節下午一時自法拉盛圖書館出發，歡迎各界攜家帶眷參加。
如意珠寶拍賣梅麗娜暨渥惟佐夫律師事務所聯合發起「停止仇恨亞裔」遊行，訂於九日母親節下午一時自法拉盛圖書館出發，歡迎各界攜家帶眷參加。

代表紐約市法拉盛小商家的如意珠寶拍賣梅麗娜暨渥惟佐夫律師事務所(The Worontzoff Law Office, PLLC)日前在法拉盛新東溢豐川粵私房菜館聯合召開記者會，宣布舉辦「停止仇恨亞裔」(Stop Asian Hate)遊行，時間在9日周日母親節下午1時，歡迎各界闔家踴躍加入隊伍行列，以展示亞裔團結力量，共同抗議譴責對亞裔的仇恨及歧視行為。

如意珠寶拍賣負責人梅麗娜，也是YouTuber網紅。她在會上致辭說，亞裔隱忍、謙讓、安靜，並不代表軟弱、膽小、怕事。現在是時候全體亞裔挺身而出，大聲告訴種族主義者，其實亞裔內心強大，獨立自主，足以抵抗任何有違民主自由精神、不公不義的仇恨亞裔行為。梅麗娜更是呼籲，如遇不公平待遇，亞裔千萬不要害怕退縮示弱，一定要報警，才能引發廣泛重視關注，擴大社會影響層面。

同時，出席上述記者會的還有渥惟佐夫律師事務所的華裔江律師與鄭律師、紐約市法拉盛第20選區市議員候選人尹導與崔容準、法拉盛民間巡邏隊成員、美東廣西青年學友會與美國貴州同鄉會等代表。梅麗娜特別感謝是次活動贊助機構和個人，包括聯合健保(1199SEIU UnitedHealthcare)、Anna & Paul Ting、新東溢豐川粵私房菜館、G jewelry以及小周海報設計。

梅麗娜又說，這次遊行路線已向法拉盛109分局申請並獲批准，隊伍從法拉盛圖書館(41-17 Main St, Flushing, NY 11355)出發，沿著緬街和北方大道等大街行進。

有關事項請洽主辦方如意珠寶拍賣，135-29 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Flushing, NY 11354，917-881-1647；渥惟佐夫律師事務所，41-31 Main St, #101, Flushing, NY 11355，718-539-8881。

亞裔 法拉盛 紐約市

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