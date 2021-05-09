如意珠寶等 發起停止仇恨亞裔遊行

如意珠寶拍賣梅麗娜暨渥惟佐夫律師事務所聯合發起「停止仇恨亞裔」遊行，訂於九日母親節下午一時自法拉盛圖書館出發，歡迎各界攜家帶眷參加。

代表紐約市法拉盛 小商家的如意珠寶拍賣梅麗娜暨渥惟佐夫律師事務所(The Worontzoff Law Office, PLLC)日前在法拉盛新東溢豐川粵私房菜館聯合召開記者會，宣布舉辦「停止仇恨亞裔 」(Stop Asian Hate)遊行，時間在9日周日母親節下午1時，歡迎各界闔家踴躍加入隊伍行列，以展示亞裔團結力量，共同抗議譴責對亞裔的仇恨及歧視行為。

如意珠寶拍賣負責人梅麗娜，也是YouTuber網紅。她在會上致辭說，亞裔隱忍、謙讓、安靜，並不代表軟弱、膽小、怕事。現在是時候全體亞裔挺身而出，大聲告訴種族主義者，其實亞裔內心強大，獨立自主，足以抵抗任何有違民主自由精神、不公不義的仇恨亞裔行為。梅麗娜更是呼籲，如遇不公平待遇，亞裔千萬不要害怕退縮示弱，一定要報警，才能引發廣泛重視關注，擴大社會影響層面。

同時，出席上述記者會的還有渥惟佐夫律師事務所的華裔江律師與鄭律師、紐約市法拉盛第20選區市議員候選人尹導與崔容準、法拉盛民間巡邏隊成員、美東廣西青年學友會與美國貴州同鄉會等代表。梅麗娜特別感謝是次活動贊助機構和個人，包括聯合健保(1199SEIU UnitedHealthcare)、Anna & Paul Ting、新東溢豐川粵私房菜館、G jewelry以及小周海報設計。

梅麗娜又說，這次遊行路線已向法拉盛109分局申請並獲批准，隊伍從法拉盛圖書館(41-17 Main St, Flushing, NY 11355)出發，沿著緬街和北方大道等大街行進。

有關事項請洽主辦方如意珠寶拍賣，135-29 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Flushing, NY 11354，917-881-1647；渥惟佐夫律師事務所，41-31 Main St, #101, Flushing, NY 11355，718-539-8881。