聖瑪麗蛋糕坊 推出母親節蛋糕

聖瑪麗精緻蛋糕坊「母親節蛋糕」，現正熱銷，歡迎預訂。

法拉盛著名糕餅店聖瑪麗蛋糕坊，曾榮登紐約時報 美食排行榜20個必去的地方。為配合一年一度母親節，聖瑪麗精緻蛋糕坊特推出「母親節系列蛋糕」，歡迎僑胞把握機會預訂，讓精緻的母親節蛋糕陪伴母親共渡不一樣的母親節，歡迎前往或致電預訂。

聖瑪麗精緻蛋糕坊聘請40多年經驗的糕點大師傅以確保優良的質量和口味，麵包每天現做現烤。大師以爐火純青技術，融會東西方法創造多種口味品種，包括奶香味十足之北海道蛋糕、清新淡雅的抹茶蛋糕、懷舊風情古早味黑糖蛋糕、健康營養的高鈣土司、小巧精緻的迷你小布 丁以及經濟實惠的老婆餅。精緻蛋糕方面有法式、臺式，口味包括香草、芋泥、布丁、椰果、水果、冰淇淋等，並新增港式及日式風味糕點，如提拉米酥等，可謂是包羅萬象。

這百多種精美款式蛋糕適合各種場合、年齡、品味的人士選擇。同時，該店也增加更多新元素，如香Q多汁味美的香菇雞蒸包、叉燒包、菜肉包等等，還有現磨咖啡 、卡布奇諾、香濃奶茶等等。美好的一天從一杯好咖啡開始，良好的體能來源於一份營養的早餐，請讓聖瑪麗精緻蛋糕坊為您開始豐盛美麗的一天。

聖瑪麗精緻蛋糕坊的蛋糕清淡爽口，襯托出它鮮奶油的美味。它的鮮奶油可是人間極品，不同於港式、美式或一般奶油厚重的口感。聖瑪麗精緻蛋糕坊鮮奶味奶味香醇，入口卻沒有一點油膩的感覺，更像是牛奶霜般滑順爽口。聖瑪麗精緻蛋糕坊新增的包點系列更顯中式包點精華，獨家風味的香菇雞蒸包，總讓人有吮指回味的過癮感。它上乘用料、紮實的份量，是早餐的另一選擇。叉燒包、菜肉包多樣化口味，絕對可以滿足一早醒來飢腸轆轆的肚子。

聖瑪麗精緻蛋糕坊地址：133-57 41 Rd., Flushing, NY 11355（圖書館側面對面）；電話：718-460-8800。