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紅葉蛋糕味美多款 即起接受母親節預訂

紐約訊

「紅葉蛋糕」以鮮奶油蛋糕在華人糕餅界獨樹一格，是口碑歷久不衰的老字號。在母親節即將到來之際，「紅葉蛋糕」特別增加供應各式口味鮮奶油蛋糕，即日起接受預訂。該店雖然每年佳節都特別增加供貨量，但經常在節日當天出現供不應求的狀況。所以特別提醒僑胞們宜早預訂，以確定能享受到該店遠近馳名的鮮奶油蛋糕。

紅葉蛋糕鮮奶油蛋糕口味多款，有低糖、低脂的綠茶蛋糕，配上新鮮芋泥的芋頭蛋糕、栗子蛋糕，以及香草、草莓、巧克力及雙色蛋糕等。除一般生日蛋糕外，也接受訂婚、結婚及各種喜慶宴會特別訂製的大小喜慶蛋糕，歡迎僑胞洽詢訂購。

該店糕點師傅為台灣西點師傅科班出身，曾任職台北紅葉蛋糕及多家著名糕點公司，擅於製作鬆香爽潤的各式蛋糕及台式麵包及西點，最著名的是鮮奶油蛋糕。另外，香綿細緻的起司皮蛋糕、層層酥爽的咖哩餃、甜淡豆香的綠豆凸和蛋黃酥及奶酥麵包，都是富有特色美味的代表性產品。

老字號紅葉蛋糕開業數十年來，堅持新鮮食材至上理念，尤其鮮奶油部分堅持使用鮮奶製作，再加上獨到的打泡手法，所以鮮奶油輕細滑口，不膩嘴，不凝齒，奶香濃郁，入口後在舌間齒縫蹦香，令人回味不已。其中Boston Pie更是該店鮮奶油中的代表作，是眾多僑胞最為樂道、思即垂涎的鮮奶油蛋糕上品。

紅葉蛋糕地址：57-25 Main St. Flushing，NY 11355。電話：718-939-1688。

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