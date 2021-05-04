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華美銀行2021第一季度亮麗財報 存貸款穩步增加 收益和盈利能力持續提升

紐約訊

華美銀行之控股公司華美銀行集團（NASDAQ股票代號EWBC）4月22日公布2021年第一季度盈利報告，淨利達2億500萬美元，每股獲利1.44美元。平均資產報酬率為1.50%，平均股東權益報酬率為15.6%。

華美銀行董事長、總裁兼最高執行長吳建民表示：「華美銀行2021年第一季度強勁成長。存貸款穩步增加，收益和盈利能力持續提升，信貸品質保持平穩，淨利較2020年第四季度增長25%。

華美銀行2021年第一季度的收益與2020年第四季度相比，年均增長率達10%，同時，有效的成本控管使調整後税前撥備前收入的年均增長率達到17%。鑒於宏觀經濟前景改善，且銀行資產品質持續穩定，2021年第一季度華美銀行未撥備任何貸款損失準備金。此外，得益於穩健的財務表現，銀行第一季度的有形股東權益報酬率達17.2%。」

吳建民強調說：「自年初至今，華美銀行的存貸款額強勢成長，而華美銀行客戶所展現出的韌性和經濟的持續復甦，都使我們對2021年全年的發展前景和資產品質持樂觀態度。隨著經濟的重啟和回升，華美銀行將繼續憑藉強勁的財務表現協助客戶持續發展，邁向成功。」

華美銀行截至2021年3月31日，總資產達569億美元，較2020年12月31日的522億美元增加47億美元或37%。2021年第一季度賺取利息之平均資產為529億美元，較2020年第四季度增加31億美元或26%。

總貸款再攀新高 – 截至2021年3月31日，總貸款達396億美元，較2020年12月31日的384億美元增加12億美元或13%。華美銀行於2021年第一季度提供了5075筆新的SBA小型商業署薪資保護貸款，總額達8億2820萬美元。

總存款創新紀錄 – 截至2021年3月31日，總存款達495億美元，較2020年12月31日的449億美元增加47億美元或42%。華美銀行資本結構穩健 – 截至2021年3月31日，華美銀行股東權益為53億美元或每股37.26美元。普通股每股有形權益為33.90美元。截至2021年3月31日，有形權益與有形資產比率為8.53%，第一類資本比率為12.7%，總風險基礎資本比率為14.3%。      

華美銀行董事會將在2021年5月17日派發2021年第二季度普通股股息每股0.33美元，股東將依其至2021年5月3日的持股份數獲派股息。欲了解更多有關華美銀行2021年第一季度財務報告及相關資料，可在該行網站www.eastwestbank.com查閱。

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