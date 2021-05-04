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紐約人壽12日舉辦企業主規畫線上講座

紐約訊
紐約人壽高端規畫顧問Tony Li的二維碼。
紐約人壽高端規畫顧問Tony Li的二維碼。

紐約人壽2021年預定舉辦八場線上系列講座中的第三場「企業主的商業規劃」將於5月12日美東時間晚間7時於ZOOM視訊平台舉辦，開放全美民眾報名上線聆聽，現場將有該公司企業商業規劃專家團隊主講，解答華人企業主遇到商業規劃方面的疑難雜症及應對策略剖析，歡迎各界人士報名參與此次講座。

根據聯邦小企業管理署(SBA)的統計數據顯示，在全美有雇主的公司商家當中，99.7%是員工不超過500人的小型企業，提供私有部門超過50%的就業。因此，針對這些企業進行的商業規劃，不論對政府行政部門或個體企業主都是個嚴肅的課題。

第一代華人移民遠渡重洋來美後，發揮企業家精神，披星戴月，宵衣旰食，開創事業，造就了華人社區的繁榮。然而，這開公司、當老闆邁向成功的路並不是人人可得的。聯邦小企業管理局數據指出，新創的小型企業中超過兩成的公司熬不過開業的頭年，五成的新創小企業能渡過頭5年，撐過10年只有三分之一。

網路投資指南網站investopedia.com，歸納小型企業失敗的四個原因，其中以缺乏有效的商業規畫為首要因素。「謀定而後動，知止而有得」。這次紐約人壽的企業主商業規畫講座將特別針對常見於華人社區的企業型態所面臨的問題，如重要員工離職對企業造成的影響，如何獎勵重要員工，企業主在企業傳承與承受雙方所需的遺產規畫等問題，由高端資產專家線上為各界企業主解惑。

這次講座由紐約人壽公司副總裁、高級規劃顧問Tony Li主講。從事保險和財務服務業工作 20 年的Tony Li為紐約人壽華裔業務團隊提供產品培訓和為一線銷售業務提供支援。擁有金融專業學位的Tony，大學畢業後，憑藉他所學的金融專長知識及對保險產品的精深了解，任職大型壽險公司高級業務專家，為高端顧問及高資產客戶提供諮詢服務。Tony歷經零售銀行業務，並擔任業務開發經理，開發和營銷專有金融產品用於複雜的遺產規劃。Tony 擅長量身定制方案，提供客戶高端及大眾化的保險方案，以迎合客戶獨特的情況和規畫的需要。

歡迎僑胞5月12日下午7時一起上線與Tony一起探討企業規劃策略。報名請至https://nylife.zoom.us/webinar/register/WN_WQRzd09tT6yDMrkiwM2XQA，或掃文附的二維碼。

紐約人壽高端規畫顧問Tony Li。
紐約人壽高端規畫顧問Tony Li。

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