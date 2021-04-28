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KEC Academy寫作大師課程招生中

紐約訊

在標準化考試越來越被弱化的情況下，學術成就成為高中生申請夢校非常重要的一個閃光點。證明學生學術能力的最佳途徑，就是參加各種學術競賽或學術活動，並取得名次，以幫助學生在眾多申請人中脫穎而出， 獲得名校的青睞。那麼， 怎樣才能夠取得優秀的學術成就呢？參加各種英文寫作競賽或者在知名雜誌上發表作品是方式之一。為能幫助更多學子進入夢想學府， Academy 聘請王牌專業名師開設各類寫作課程，希望能在寫作上取得長足進步的高中學生和初中學生都可以參加。所有的這些活動都會為申請大學或者私立高中積累素材， 成為錄取助力。現各類課程開課中，5/1前提供早鳥優惠，報名從速。

Scholastic競賽是美國影響力最大的青少年競賽之一，Young Arts競賽是美國最高水準的高中學生競賽之一，能夠在這兩個競賽中獲獎， 是非常了不起的成就， 也是申請大學當中耀眼的亮點。《紐約時報》擁有長達170年的歷史， 是全球最具影響力的媒體之一，其撰稿人多為知名學者、作家或者政要，《紐約時報》的內容也經常在學校被用作英語學習教材。為了鼓勵在校學生開闊眼界， 提高閱讀寫作水準，該報每年都舉辦各種閱讀寫作競賽。能夠在上述這些寫作競賽中獲獎， 將會是申請材料中最吸引眼球的閃光點。

KEC Academy的寫作導師Dr. Jeffrey 畢業于耶魯大學英文系， 擁有英國劍橋大學文學碩士及伯克利加州大學英文博士學位。Dr. Jeffrey 有豐富的寫作和教學經驗。多年來，他指導學生參加作文競賽獲得多個獎項，並被耶魯等名校錄取。他執教KEC 2020暑期紐約時報寫作競賽課一鳴驚人， 每周都有學生獲獎， 包括一等獎一項， 二等獎4項， 榮譽獎4項， 其中金獎獲得者的文章被《紐約時報》發表。今年的 Scholastics寫作競賽中更有33人獲得58個獎項， 其中10人獲得16個金獎， 可謂點石成金，創造奇跡。

Dr. Jeffrey 將在春季寫作課程中重點指導詩歌賞析創作課（YoungArts Poetry and Songwriting），小說精讀寫作課（Fantasy and Science Fiction），以及商業文案企劃課。所有這些課程都將文學的討論與寫作練習以及學生寫作的workshop結合起來， 並會推薦學生向著名的學生雜誌投稿，這些課程將為參加Scholastic 或者YoungArts寫作競賽做好充分的準備。同時，老師也鼓勵學生向有影響力的雜誌投稿， 這也是非常重要的學術成就之一。

Dr.Jeffrey 還將再次執教《紐約時報》暑期寫作競賽課程。 他將在課堂上講授競賽文章寫作的技巧、競賽文章的特點、參加競賽需要注意的問題和相應的方法。同學們在老師的指導下，選擇合適的文章，對文章進行分析和討論，並通過頭腦風暴，決定自己寫作的角度和邏輯，梳理自己的觀點和表述形式。學生的初稿在老師點評和指導下，在同學們互相的評價中，將得到進一步的修改和完善。學生們將每周提交一篇參賽文章， 力爭取得好成績。

KEC Academy 所有暑期課程現在有早鳥優惠， 歡迎垂詢，聯繫方式：

電話: 732-200-5850  

電郵: [email protected]

網站：kec-academy.org

紐約時報 耶魯大學 美國

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