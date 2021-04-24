紐約護理公司LIH 最高時薪福利超過20元
紐約護理公司Life Improvement Homecare, Inc. （簡稱LIH）是紐約衛生局正規註冊的家庭護理保健機構，致力於為紐約五大區及長島納蘇郡等區域患者提供日常生活及保健相關服務。為進一步激勵護理員的服務熱情和服務水平，公司一方面強化培訓來提升護理員服務技能，另一方面在業界率先提高護理員的薪酬待遇。目前，紐約大多數護理公司護理員最高時薪和福利為19.09美元，而LIH從4月11日開始進一步提高護理員時薪和福利，最高可達20.09元，在紐約乃至全美護理行業中位列前茅。
這也體現了LIH為打造更優護理服務的理念和決心。為讓患者在家中得到更滿意的全方位家庭護理服務和照顧，LIH指派專業護理人員上門協助患者在家居環境中康復，並提供起居飲食、室外活動、看病就醫等各種護理服務。同時分配一位專業護士與患者緊密合作，了解實際需求，以製定特別的護理計畫，使患者在最短時間內得到最大程度的康復。
經紐約州衛生部許可，他們通過對家庭護理情況進行跟蹤記錄、調研分析，深入了解患者的實際需求，量身訂製更優質和有針對性的護理服務和康復活動。今天，LIH紐約護理公司再度發力，不僅以更多的服務項目和更高的服務水平贏得廣大民眾的信賴，而且率先以更高的薪資廣納護理人才，為進一步改善市民的家庭生活質量作出貢獻。
附上LIH紐約護理公司聯繫方式，有需要的朋友可以去體驗更優質的服務。
地址：38-08 Union Street,Suite 2J,Flushing NY 11354。電話：(718) 475-7900。傳真: (800) 939-5750。Email: [email protected]。網址：https://limprove.com。
上一則
宏冠正大保全公司 經驗豐富防盜系統適用商業住家 全方位保護
下一則
FB留言