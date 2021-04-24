紐約護理公司LIH 最高時薪福利超過20元

紐約護理公司LIH的前台。

紐約護理公司Life Improvement Homecare, Inc. （簡稱LIH）是紐約衛生局正規註冊的家庭護理保健機構，致力於為紐約五大區及長島 納蘇郡等區域患者提供日常生活及保健相關服務。為進一步激勵護理員的服務熱情和服務水平，公司一方面強化培訓來提升護理員服務技能，另一方面在業界率先提高護理員的薪酬待遇。目前，紐約大多數護理公司護理員最高時薪和福利 為19.09美元，而LIH從4月11日開始進一步提高護理員時薪和福利，最高可達20.09元，在紐約乃至全美護理行業中位列前茅。

這也體現了LIH為打造更優護理服務的理念和決心。為讓患者在家中得到更滿意的全方位家庭護理服務和照顧，LIH指派專業護理人員上門協助患者在家居環境中康復，並提供起居飲食、室外活動、看病就醫等各種護理服務。同時分配一位專業護士與患者緊密合作，了解實際需求，以製定特別的護理計畫，使患者在最短時間內得到最大程度的康復。

經紐約州 衛生部許可，他們通過對家庭護理情況進行跟蹤記錄、調研分析，深入了解患者的實際需求，量身訂製更優質和有針對性的護理服務和康復活動。今天，LIH紐約護理公司再度發力，不僅以更多的服務項目和更高的服務水平贏得廣大民眾的信賴，而且率先以更高的薪資廣納護理人才，為進一步改善市民的家庭生活質量作出貢獻。

附上LIH紐約護理公司聯繫方式，有需要的朋友可以去體驗更優質的服務。

地址：38-08 Union Street,Suite 2J,Flushing NY 11354。電話：(718) 475-7900。傳真: (800) 939-5750。Email: [email protected]。網址：https://limprove.com。