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自認「感冒」卻查出鼻咽癌 仁德醫生：這些徵兆要小心

紐約訊
耳鼻喉頭專科陳烽醫生為病患做鼻咽喉內視鏡檢測，過程僅半分鐘，當天即有結果，安全便捷。
耳鼻喉頭專科陳烽醫生為病患做鼻咽喉內視鏡檢測，過程僅半分鐘，當天即有結果，安全便捷。

鼻塞、鼻子出血，在不少民眾看來只是普通感冒或者鼻炎的表徵。但是，這些症狀也可能預示著更危險和致命的疾病——鼻咽癌。仁德醫生集團耳鼻喉頭專科醫生陳烽指出，鼻咽癌是華人社區較常見的一種癌症。但很多病人忽視初期病徵，且疏於檢查，等發現腫瘤時已耽誤了最佳治療期。

根據世界衛生組織的統計，全球大部分鼻咽癌患者都集中在中國。來自南部沿海、特別是廣東至福州地區的移民中，鼻咽癌更是高發病。陳烽醫生指出，這可能與這些華人經常食用鹹魚、臘腸等加工食品，以及攜帶愛潑斯坦巴爾病毒（EBV）有關。

陳烽醫生稱，鼻咽癌的早期表徵包括鼻塞、反覆流鼻血、痰中帶血絲等，同時可能伴有耳鳴、聽力減退、耳堵、頸部淋巴腫大等症狀，但不易引起病人警覺。他舉例說，有一位20多歲的男士曾因為少量流鼻血而前來看診，病人自以為只是「鼻子敏感」。經他通過鼻咽鏡檢查發現，該男士的鼻咽中已經長了一個大的腫瘤。經過進一步活檢，這名年輕的病人被確診為鼻咽癌，所幸病人及時接受化療，目前身體狀況良好。「有些病徵看起來只是普通感冒或者鼻腔敏感，但1000個人當中至少會有一個人患上嚴重的疾病。」陳烽醫生說，在他接診的華裔病人中，大約有5%被診斷患有鼻咽癌。

陳烽醫生說，除了鼻咽癌之外，很多華人對於其他耳、鼻、喉科的疾病都抱著「能忍就忍」的態度。但一些病徵不僅關乎生活質量，也會有引發其他健康問題的風險。例如打鼾在醫學上稱為阻塞性睡眠呼吸暫停綜合症，可能會引發高血壓、冠心病、心律失常等一系列問題。再如冬春季節多發的鼻竇炎，讓病人飽受呼吸不暢、嗅覺受損等痛苦。

陳烽醫生建議，有鼻咽癌家族病史的華人應該去做血液檢查，查看是否攜帶愛潑斯坦巴爾病毒（EBV）。如果攜帶病毒，民眾最好能每年做一次鼻咽鏡檢查。這項檢查半分鐘就能進行完畢，且當天可獲得結果，非常方便快捷。若有懷疑，也可以進行磁共振掃描，對鼻腔內部進行更深入徹底的檢查。

疫情之下，仁德醫生集團的防疫工作都相當全面。以陳烽醫生的診所為例，病人在預約時，職員首先要詢問病人是否有接觸史和新冠病徵。對有症狀的病人，將會採取遠程問診。而對於沒有症狀的鼻、喉科病人，診所還要求病人提供核酸檢測結果。同時，診所檢查室內還設有空氣過濾系統，以確保病人和醫護的安全。

陳烽醫生持有美國耳鼻喉、頭頸專科特考文憑，並為西奈山以色列醫院主治醫生。陳烽醫生診所專治鼻塞、鼻竇炎、鼻敏感、鼻咽癌、鼻鼾、鼻中隔骨彎曲、鼻咽痛；耳水不平、中耳炎、中耳積水、耳道炎、耳鳴、聽力下降、耳膜穿孔、耳骨硬化、暈眩；聲沙、剪脷根、咳嗽、聲帶息肉、胃酸倒流、吞咽困難、唇舌腫痛、口腔潰瘍、頭頸腫瘤、甲狀腺、扁桃體、腮腺手術。診所配有頂尖鼻咽喉內視鏡、手術顯微鏡、檢驗耳設備，多項手術可在診所內進行。

耳鼻喉頭科陳烽醫生診所地址：布碌崙58街833號4樓（8大道與9大道之間）。電話：（646）693-2914，通曉國語、粵語、福州話，接受各大醫療保險。

華人 腫瘤 高血壓

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