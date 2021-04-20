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加州30.7%成人完成疫苗接種 逾半已打一劑

「以為是華人」加州男毆倒韓裔老夫婦 是累犯

AARP譴責針對亞裔種族仇恨犯罪

紐約訊

哈里斯堡數據顯示，去年包括費城在內的 16 個美國最大城市中，針對亞裔的仇恨犯罪激增，有些情況下案件數量達到了三位數。對此，AARP 樂齡會賓州主管 Bill Johnston-Walsh 發表以下聲明。Johnston-Walsh 表示：「2020 年，在新冠病毒疫情爆發時，我們目睹了亞裔美國人和太平洋島民所面臨的困難，他們不僅要保護自己免受病毒的感染，而且還必須面對偏見、仇恨和仇外情緒所引發的越來越多的暴力和騷擾。這兩種因素讓他們難以尋求檢測、接受治療、獲取資訊或接種疫苗。

他表示，作為一個國家，我們必須團結一致，對抗新冠病毒，這種病毒已使美國大量老人患病和死亡。「我們需要控制病毒的傳播，遏制近期仇恨犯罪的蔓延。總的來說，我們必須努力加強與 AAPI 社區的夥伴關係，為理解和包容架起橋樑，並為那些經常被忽視的人群提供支持。」

費城華埠發展會 (PCDC) 執行董事 John Chin 表示：「對亞裔及太平洋島民隨意和公開的種族歧視、微侵犯以及把他們當作替罪羊的情況是一直存在的。我們感謝像AARP 樂齡會賓州這樣的組織和社區合作夥伴，它們一直努力地保護和支持 AAPI 社區。在 PCDC，我們親眼目睹了費城 AAPI 社區所面臨的困難以及對我們豐富的歷史和社會結構所作的貢獻。」

費城移民事務辦公室 (City of Philadelphia’s Office of Immigrant Affairs) 副主任和市長亞太裔美國人事務委員會 (MCAPAA) 的聯絡人 Romana Lee-Akiyama 表示：「任何形式的種族主義行為都會對費城的 AAPI 社區造成傷害，並營造更嚴重的不寬容氛圍。這有損於多元文化社會建立凝聚力、相互尊重以及最終實現和平與繁榮的能力。」

匹茲堡菲律賓裔美國人協會 (Filipino American Association of Pittsburgh, FAAP) 的前任主席、現任董事會成員 Becky Quemado 表示：「我們主張人人平等，以公平、寬容、包容待人。我們期待一個充滿活力和生機的 AAPI 社區，該社區被認為是美國種族多樣性不可缺少的一部分。」

加州州立大學聖貝納迪諾分校的仇恨與極端主義研究中心 (Center for the Study of Hate & Extremism)，基於警方的初步數據做出研究報告。報告稱，第一次激增恰逢新冠病毒病例增加，及對亞裔及太平洋島民 ( AAPI) 社區成員，尤其是美籍華人產生負面成見。報告指出，去年整體仇恨犯罪下降，但針對 AAPI 社區成員的仇恨犯罪卻大幅增加。

另一個名為停止仇恨亞裔及太平洋島民 (Stop AAPI Hate) 的組織在 2 月報告稱，他們收集了在去年 3 月 19 日至年底期間 126 個針對60 歲以上亞裔的仇恨事件資料。 這些案件占該組織收到的 2,808 份總數的 7.3%。

費城是美國亞裔及太平洋島民人口最多的城市，2020 年發生了 19 起已確認的針對此社區的仇恨或偏見事件，占費城人際關係委員會 (PCHR) 確認的仇恨或偏見事件的 34%。

如果你目睹仇恨犯罪事件的發生，請撥打 9-1-1。若遇非緊急仇恨犯罪和歧視行為，應向州和地方員警方、聯邦調查局 (FBI)、國土安全州長辦公室 (Governor’s Office of Homeland Security) 或賓州人際關係委員會 (Pennsylvania Human Relations Commission) 報告。並同時向國家「停止 仇恨AAPI」報告數據庫報告仇恨犯罪，該數據庫接受多種 AAPI 語言的事件報告。

美國 費城 亞裔

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