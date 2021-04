AARP譴責針對亞裔種族仇恨犯罪

哈里斯堡數據顯示,去年包括費城 在內的 16 個美國 最大城市中,針對亞裔 的仇恨犯罪激增,有些情況下案件數量達到了三位數。對此,AARP 樂齡會賓州主管 Bill Johnston-Walsh 發表以下聲明。Johnston-Walsh 表示:「2020 年,在新冠病毒疫情爆發時,我們目睹了亞裔美國人和太平洋島民所面臨的困難,他們不僅要保護自己免受病毒的感染,而且還必須面對偏見、仇恨和仇外情緒所引發的越來越多的暴力和騷擾。這兩種因素讓他們難以尋求檢測、接受治療、獲取資訊或接種疫苗。

他表示,作為一個國家,我們必須團結一致,對抗新冠病毒,這種病毒已使美國大量老人患病和死亡。「我們需要控制病毒的傳播,遏制近期仇恨犯罪的蔓延。總的來說,我們必須努力加強與 AAPI 社區的夥伴關係,為理解和包容架起橋樑,並為那些經常被忽視的人群提供支持。」

費城華埠發展會 (PCDC) 執行董事 John Chin 表示:「對亞裔及太平洋島民隨意和公開的種族歧視、微侵犯以及把他們當作替罪羊的情況是一直存在的。我們感謝像AARP 樂齡會賓州這樣的組織和社區合作夥伴,它們一直努力地保護和支持 AAPI 社區。在 PCDC,我們親眼目睹了費城 AAPI 社區所面臨的困難以及對我們豐富的歷史和社會結構所作的貢獻。」

費城移民事務辦公室 (City of Philadelphia’s Office of Immigrant Affairs) 副主任和市長亞太裔美國人事務委員會 (MCAPAA) 的聯絡人 Romana Lee-Akiyama 表示:「任何形式的種族主義行為都會對費城的 AAPI 社區造成傷害,並營造更嚴重的不寬容氛圍。這有損於多元文化社會建立凝聚力、相互尊重以及最終實現和平與繁榮的能力。」

匹茲堡菲律賓裔美國人協會 (Filipino American Association of Pittsburgh, FAAP) 的前任主席、現任董事會成員 Becky Quemado 表示:「我們主張人人平等,以公平、寬容、包容待人。我們期待一個充滿活力和生機的 AAPI 社區,該社區被認為是美國種族多樣性不可缺少的一部分。」

加州州立大學聖貝納迪諾分校的仇恨與極端主義研究中心 (Center for the Study of Hate & Extremism),基於警方的初步數據做出研究報告。報告稱,第一次激增恰逢新冠病毒病例增加,及對亞裔及太平洋島民 ( AAPI) 社區成員,尤其是美籍華人產生負面成見。報告指出,去年整體仇恨犯罪下降,但針對 AAPI 社區成員的仇恨犯罪卻大幅增加。

另一個名為停止仇恨亞裔及太平洋島民 (Stop AAPI Hate) 的組織在 2 月報告稱,他們收集了在去年 3 月 19 日至年底期間 126 個針對60 歲以上亞裔的仇恨事件資料。 這些案件占該組織收到的 2,808 份總數的 7.3%。

費城是美國亞裔及太平洋島民人口最多的城市,2020 年發生了 19 起已確認的針對此社區的仇恨或偏見事件,占費城人際關係委員會 (PCHR) 確認的仇恨或偏見事件的 34%。

如果你目睹仇恨犯罪事件的發生,請撥打 9-1-1。若遇非緊急仇恨犯罪和歧視行為,應向州和地方員警方、聯邦調查局 (FBI)、國土安全州長辦公室 (Governor’s Office of Homeland Security) 或賓州人際關係委員會 (Pennsylvania Human Relations Commission) 報告。並同時向國家「停止 仇恨AAPI」報告數據庫報告仇恨犯罪,該數據庫接受多種 AAPI 語言的事件報告。