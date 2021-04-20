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光陽電話警鐘 話質穩定 價格便宜推出最新VOIP網路商業電話系統

紐約訊

光陽電話警鐘公司，長久以來致力為客戶提供靈活的通訊及保全方案，滿足各行各業客戶在商業電話及遠程監控系統的需求。目前，公司推出最新VOIP網路商業電話系統，不僅功能齊全及話質穩定，另有24小時的技術支援服務。每個月電話費只需$19.99，能為公司節省近50%的電話開銷。訂購五條線以上的客戶，即免費贈送電話座機，另有其他優惠產品系列，歡迎來電諮詢。

VOIP網路商業電話系統擁有十大項先進功能：(1) Find me/Follow me，可轉接電話號碼至任何地方。(2) Remote Office，將不同辦公室的電話安裝在一個系統上，方便遙控。(3) Call Screening/Blocking，檢視來電顯示，選擇接聽或拒聽及封鎖。(4) Call Recordings， 電話錄音功能。(5) Local Number Portability，保持在地的通話紀錄。(6) Time Base Greetings，根據不同的情況，建立及更改語音信箱的留言。(7) Virtual Receptionist，量身定做自己的語音流程。(8) On Hold Music/Audio，等待轉接時提供音樂播放的功能。(9) Voice Mail，語音信箱。(10) 多國免費通話，如澳洲、賽普勒斯、丹麥、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、以色列、義大利、墨西哥、荷蘭、挪威、葡萄牙、波多黎各、羅馬尼亞、新加坡、瑞典、斯洛伐克、英國及加拿大等。使用網路電話系統的好處是經濟實惠，還能依照不同行業的需要來設計特殊功能及語音流程。

擁有合格執照的光陽電話警鐘公司主要為商業及住家的客戶安裝電話、語音、網路系統及架設服務器；KTV影音系統；門禁監控系統，可視對講；CCTV 24小時高清監控錄影系統，提供全球遠程監控服務。該公司有30多年經驗及專業知識，為廣大的社區華人商家推薦適合的產品及經濟實惠的通訊方案，歡迎洽詢。

光陽電話警鐘公司電話：718-353-3499，傳真：718-353-0977。地址：40-03 165th St Flushing, NY 11365。網址：www.cctv2030.com。電郵：[email protected]

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