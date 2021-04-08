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Coway4月促銷大手筆 贈送壓力電飯鍋

紐約訊
防彈少年團(BTS)成為Coway全球品牌代言人。
防彈少年團(BTS)成為Coway全球品牌代言人。

韓國生活家電領軍企業Coway宣布選擇BTS（防彈少年團）作為其新一代全球品牌代言人。同時，公司全球4月促銷進行中，禮品包括價值＄400元的韓國CUCHEN壓力電飯鍋。

Coway相關人士表示，2021年對於Coway來說，是擴大我們作為環境家電行業全球領導者品牌影響力的關鍵一年。「我們很高興能選擇受到全世界男女老少各年齡層喜愛的，發揮著強大影響力的BTS作為我們的新一代全球品牌代言人。」公司計畫通過與BTS的協同效應，以及積極的數位化行銷專案來加強他們的全球影響力，進一步擴大目標顧客群，並提高品牌在全球市場的知名度和信賴度。

防彈少年團將作為Coway企業形象、淨水器、空氣淨化器、床墊等的代言人開展活動。 產品宣傳視頻將於本月末在電視、社交網站（SNS）等多種媒體上公開。今後，Coway將通過與BigHit labels的藝人合作，開展包含多種數碼內容的行銷交流，並將顧客層擴大到年輕一代。

Coway於1989年在韓國成立，是生活家電領域的領軍企業，致力於以創新家用電器（如淨水器、空氣淨化器、智能坐便）等產品，使人們的生活更加健康舒適。 自成立以來，Coway憑藉著深入的研究、設計、開發以及客戶服務，使其能夠30年保持業界佼佼者的地位。企業屬下的環境技術研究所擁有300多位專業研發人員，並擁有認證實驗室及「認證水專家」等，擁有著世界一流的水研究專業人力和尖端研究設備。

以此為基礎，Coway在品牌之行舉辦的「KOREA BRAND STAR」中已連續15年被評為空氣淨化器、淨水器領域第一名。在韓國取得成功的基礎上，Coway不斷創新，通過多元化的產品線加速推進在馬來西亞、美國、泰國和中國的海外業務。 慾知更多相關資訊，請訪問https：//www.coway-china.com/。

Coway紐約展示中心地址：209-45 Northern Blvd, ＃110, Bayside, NY 11361；電話：929-274-6288。

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