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象印新款不銹鋼保溫杯和真空廣口帶柄泡茶杯

紐約訊
不銹鋼保溫杯（SM-ZA36/48/60）
不銹鋼保溫杯（SM-ZA36/48/60）

品質始終如一的2021年象印飲具，在顏色和功能方面不斷推陳出新，在其豐富的飲品保溫容器陣容中，最近增添了兩款真空保溫飲具。

新款不銹鋼保溫杯（SM-ZA36/48/60）有三種尺寸、四種顏色可供選擇，均採用新型一體式旋蓋設計。當按照說明書使用時，無墊圈的杯蓋設計也能達到防漏效果。該新款保溫杯設計之用心體現在每一處細節，採用特殊的製造工藝，杯身更輕巧緊湊，且有光滑圓潤的啜飲區。現有12盎司、16盎司和20盎司三種容量可供選擇，建議零售價分別為$41、$42和$44。

特色為：

• 一體式旋蓋不必拆解，清潔容易

• 超輕盈而緊湊的設計

• 1-5/8”廣口設計可放入大冰塊，且方便添加

• 防沾塗層內壁方便清洗

• 由不含雙酚A的塑料和不銹鋼製成

• 5年的保溫保證期

• 新添色彩包括：薄荷藍、石板黑、淡粉紫、漆感白

象印不銹鋼保溫杯以其輕巧、保溫性良好、耐用、卓越結構，獲得媒體和消費者的一致好評。採用高等級18/8不銹鋼材打造，結合象印優異的真空絕緣保溫技術，讓杯內的飲料保持在最佳溫度，而杯外觸感也冷熱相宜。全新的時尚色彩和新功能，代表了象印的核心價值——創造貼心的尖端產品，讓生活更舒適方便。

真空廣口帶柄泡茶杯（SE-KAE48）是象印全新的茶杯設計，靈感源自中國傳統的宜興紫砂壺，杯身外觀具有紫砂的多孔質感，造工細膩，風格簡潔。泡茶杯附有組合式濾茶器和茶葉濾網，可直接沖泡啜茗。多用途的濾茶器/茶葉濾網配件，可以泡製各種茶品。濾茶器最適合浸泡需時較短的茶葉，而茶葉濾網則適用於在浸泡過程中會膨脹的茶葉。真空廣口泡茶杯為16盎司容量，現有蛤粉、紺青和紫砂三種顏色可供選擇，建議零售價為$59。

特色為：

• 組合式不銹鋼濾茶器和茶葉濾網，可拆卸，方便直接沖泡和啜茗

• 只要按說明書使用，密封防漏杯蓋和手柄的貼心設計，讓出行安心無憂

• 弧形杯口設計，喝茶時易於控製茶水流量，更方便啜飲和透氣

• 杯蓋翻轉即可成為濾茶器的底座

• 2-1/2”廣口設計，易於清洗

• 5年的保溫保證期

請訪問https://www.zojirushi.com/app/product/sekae_sc查看有關產品的更多訊息。

有關象印品牌和產品的更多信息，請致電800-733-6270或訪問www.zojirushi.com與美國象印公司聯絡；Facebook：http://www.facebook.com/zojirushiusa；Twitter：@ZojirushiUSA；Instagram : @zojirushiamerica。

真空廣口帶柄泡茶杯（SE-KAE48）
真空廣口帶柄泡茶杯（SE-KAE48）

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