「認識基督復活的大能」布道大會明起進行4天

「認識基督復活的大能」往年復活節布道大會的盛況。

主題為「認識基督復活的大能」的2021復活節布道大會將於4月3日起連續四天，分別於紐約法拉盛 教堂，曼哈頓教堂和布魯克林教堂舉行，歡迎各界參加。這次的復活節佈道大會由國際福音教會聯盟（ECA International）、紐約新生命華人宣道會&紐約華人基督徒團契共同舉辦。時間地點詳情如下：

布道會時間地點：

4月3日（周六）11:00am-12:30pm, （英文、中文 兩場）

紐約法拉盛教堂（149-49 Sanford Ave, Flushing, New York, NY.11355）

4月4日（周日）4:00pm-5:30pm，（英文、中文 兩場）

紐約曼哈頓教堂（91 Clermount Ave.W.122nd Street, New York, NY.10027）

4月5日（周一）11:30am-1:00pm （英、中文 兩場）

紐約布魯克林堂（745 59 Street, Brooklyn, New York, 11220）

4月6日（周二）11:00am-12:30pm, （中文 一場）

紐約法拉盛教堂（149-49 Sanford Ave, Flushing, New York, NY.11355）

「認識基督復活的大能」復活節布道大會將由紐約新生命華人宣道會主任牧師孫家驥主持，英文講員是Dr. Scott A. Lemenager 牧師，Scott博士現任國際福音教會聯盟主席特別助理，神學院退休教授。他服務教會和神學院40餘年，育有十位子女。中文講員熊焱牧師畢業於北京大學法律系研究生，1992年赴美，1994年加入美國 陸軍。他在美國完成8年學業，獲得英美文學學士、神學教牧碩士、博士學位。他在2003年成為美國陸軍隨軍牧師，曾遠赴伊拉克一年，著有《從天安門到伊拉克》一書，並有詩集和散文集出版。

熊牧師在美國陸軍服役近27年（期間有7年後備役），於本月回到他稱之為第二故鄉的紐約。熊焱回到即紐約後繼續以牧師身份服事教會和社區。除了養教會還發揮專業所學和20年軍中牧師的經驗，為大都市的人們在就業、生存、婚姻、家庭、情緒和靈性等方面提供專業性幫助和輔導，尤其開始以心理諮詢和輔導方面的工作。他以神學教牧博士和近20神學薰陶的作家身分繼續寫作，與朋友們分享。他致力於用上帝的愛和恩典來鼓舞人心，用上帝的慈愛和真理來醫治人心，致力於團結各個族群，用上帝的愛在他們之間架起理解和友愛的寬頻，與眾人一道為把美國建成一個更好的家園而努力工作。