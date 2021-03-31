紐約人壽4月6日舉辦線上退休理財講座

紐約人壽資深業務代表宋曼萍舉辦線上講座會。

紐約 人壽2021年線上微講座系列第二場講座「退休收入的靈活性」將於4月6日美東時間下午4時，透過ZOOM視訊平台開放全美民眾線上參與。該公司資深業務代表宋曼萍(Evelyn Tai)將在線上分析如何準備退休後生活所需，並在線上回答大家的問題，歡迎各界民眾上網預約報名講座，免費入場聆聽。

全美第一大互惠保險公司、財富前百強公司的紐約人壽，今年預計在ZOOM視訊平台上舉辦8場不同主題的理財講座，首場講座「掌控當下財富規畫策略」已在3月初於線上舉辦，為大眾解析新政府執政下的稅法變動及因應策略，獲得熱烈迴響。這次「退休收入的靈活性」講座，將會為大眾分析新稅法的動向，如何準備退休生活的財務，新政府的稅法將如何影響退休後的收入，如何運用多元化稅務策略準備退休後的收入，以及如何運用壽險 金融工具籌備退休後免稅的收入等主題。

隨著現代醫學發達進步，人們活得更健康、更長壽，這意味著人們的退休生活相對增長，退休生活所需費用也隨著增多。然而，在現今財經環境下，依靠社安金養老看來不夠；大多公司取消退休金 計畫，公司也靠不住。華人尚有「養兒防老」的想法，來到美國後，或因文化因素，或因兒孫自顧不暇，也靠不住。因此，退休養老還是得靠自己。近20年來，零存款利率下，物價漲得比加薪快，花得太多，存得太少，退休後生活財務所需，還是得靠自己想方設法籌措計畫。

這次講座的講師，紐約人壽資深業務代表宋曼萍，獲得台灣大學商學學士及德州大學稅務碩士學位，擁有會計師執照、特考壽險核保師(CLU)及特考財務顧問(ChFC)等證照，2010年起至今年年獲得紐約人壽內閣最高成就獎，2013年起至今年年獲得百萬圓桌協會頂尖席位，2007年起成為百萬圓桌協會終身會員。宋曼萍擅長企業規畫、高端資產規畫及家庭個人量身定制的理財規畫。歡迎各界僑胞於4月6日帶著你的問題來到ZOOM視訊平台，聆聽這場講座。

想要報名講座的民眾可以掃隨文的二維碼或造訪：nylife.zoom.us/webinar/register/WN_lShpVz8YRUCf0l3WQDq79g。更多有關世界日報「牛理財NEW理財」系列微講座，請關注「世界日報活動」YouTube頻道。