我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美病故破55萬 已施打1億4581萬劑疫苗

川普現身婚禮 吐嘲完拜登施政後問：想我了嗎？

永安罰單處理中心增加服務項目

紐約訊
永安罰單處理中心增加服務項目，歡迎僑胞洽詢。
永安罰單處理中心增加服務項目，歡迎僑胞洽詢。

法拉盛大學點路及41大道上的「永安罰單處理中心」，服務社區超過15年，為僑胞處理各類交通罰單事宜，信用可靠。現在，中心擴大服務僑胞，除了處理一般交通罰單外，另增加罰單項目包括了環繞在日常生活當中的各式各樣罰單，如房屋局、消防局、環保局、衛生局及交通局的罰單，為受罰的個人或商家爭取自身的權益節省寶貴的時間，歡迎僑胞洽詢。

日前，因為法盛拉市中心改道，很多車主在不熟悉新路線的情況下被照相開單。同時，因下雪天積雪停車時間過長被開單，尤其是以汽車為謀生工具的電召、遊覽、捷運和計程車業，一張違規罰單卻可能就相當於當日的工資。罰單給他們帶來的除了是經濟的壓力，亦有上庭的精神和語言壓力，更多是具有記點和吊銷執照的風險。為此，永安罰單處理中心為了車主處理最惱人的罰單事宜，特別與有20餘年專業律師合作，專打TLC罰單，為從事此類行業的僑胞爭取權益。

永安罰單處理中心專精：闖紅燈、酒後駕車、超速、行車違規及白紅黃、罰單刑事庭代辦。律師經驗豐富，收費價格最合理，讓您免出庭、免增點數、免罰款及免增保費等。同時，該中心還是要提醒僑胞，在美定居，要謹守法律及政府規定，千萬不可任意以身試法，或是當場和執勤警務人員和公職人員發生言語甚至是肢體的衝突，更不可忽視罰單的回應。不管是罰單大小，，都要有所回應。該中心都會為僑胞清楚分析罰單之後可能的連串影響，是否應該繳錢認錯或必須力爭。如果時間和能力上無法應付違規的事件，則可將罰單問題交付該中心，請專家來處理。

永安罰單處理中心所擁有的專業律師、建築師，有多年的出庭經驗，站在僑胞的立場，爭取將房屋局、消防局、環保局、衛生局及罰單的損失降至最低。除了罰單處理之外，該中心也可為僑胞代為申請煙、酒牌照及惱人的房東房客糾紛排解。

永安罰單處理中心地址：40-68 College Point Blvd., #2F (Dunkin Donuts隔壁41Ave 轉角)；電話：718-321-9232、718-878-3418；傳真：718-321-9230。

保費 大學點 法拉盛

上一則

孟昭文接種新冠疫苗 鼓勵符合資格的民眾盡快預約

下一則

百萬元洗錢匯紐約 德律師認罪 最高監禁20年

延伸閱讀

費城 鄧氏保險事務所在華埠及東北區竭誠為您服務

費城 鄧氏保險事務所在華埠及東北區竭誠為您服務
平安保險推出汽車全保半保特廉

平安保險推出汽車全保半保特廉

天下一家功夫燒臘承接禮豬 口味正宗

天下一家功夫燒臘承接禮豬 口味正宗
楊子賢會計師擴大喬遷大頸鎮

楊子賢會計師擴大喬遷大頸鎮
唐心琴敬邀僑胞參加植術節活動

唐心琴敬邀僑胞參加植術節活動
生鮮鳳梨來不了 陳吉仲：僑胞可吃加工品

生鮮鳳梨來不了 陳吉仲：僑胞可吃加工品

熱門新聞

劉湯米(中)接受採訪，還原案發經過。(陳先生提供)

華裔老夫婦遇襲 出手相助公車司機：不能坐視不理

2021-03-26 13:17
「精益求精通行碼」在紐約全面啟動。（州長辦公室提供）

紐約全面啟動「精益求精通行碼」 疫苗護照先試點

2021-03-27 17:10
位於法拉盛羅斯福大道的新世界商城一層的六福珠寶，於26日下午4時左右，遭到一名嫌犯的暴力搶劫。圖片來源：記者牟蘭/攝影

圖輯╱紐約法拉盛珠寶店 遭暴力搶劫

2021-03-26 17:21
七旬華男華埠酒店遭非洲裔連擊十拳倒地。(市警提供)

紐約7旬華翁 遭非裔連擊十拳倒地

2021-03-23 14:54
長岡亮在感染新冠住院治療兩個月後返家，發現公寓被管理層清空。(取自GoFundMe)

樂譜、護照全被丟…亞裔男染疫住院 租屋被房東清空

2021-03-29 11:30
金煌煲煲好的煲仔飯美味又正宗，只是通常需要等候15分鐘左右。（圖片取自Yelp）

中華好滋味！布魯克林8大道非吃不可10家美食

2021-03-26 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／追緝惡棍：亞裔紐約地鐵遭非裔暴毆 勒頸昏厥

影／追緝惡棍：亞裔紐約地鐵遭非裔暴毆 勒頸昏厥

疫情彷彿「瀕臨末日」 CDC主任哽咽：我感到害怕

疫情彷彿「瀕臨末日」 CDC主任哽咽：我感到害怕
注射疫苗後到CDC登記可換取疫苗護照？並非如此

注射疫苗後到CDC登記可換取疫苗護照？並非如此
說新冠病毒從武漢實驗室流出 馬州議員喊芮斐德下台

說新冠病毒從武漢實驗室流出 馬州議員喊芮斐德下台
紓困再發1400元？64國會議員支持「發到疫情結束」

紓困再發1400元？64國會議員支持「發到疫情結束」