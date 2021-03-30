永安罰單處理中心增加服務項目，歡迎僑胞洽詢。

法拉盛大學點 路及41大道上的「永安罰單處理中心」，服務社區超過15年，為僑胞處理各類交通罰單事宜，信用可靠。現在，中心擴大服務僑胞，除了處理一般交通罰單外，另增加罰單項目包括了環繞在日常生活當中的各式各樣罰單，如房屋局、消防局、環保局、衛生局及交通局的罰單，為受罰的個人或商家爭取自身的權益節省寶貴的時間，歡迎僑胞洽詢。

日前，因為法盛拉市中心改道，很多車主在不熟悉新路線的情況下被照相開單。同時，因下雪天積雪停車時間過長被開單，尤其是以汽車為謀生工具的電召、遊覽、捷運和計程車業，一張違規罰單卻可能就相當於當日的工資。罰單給他們帶來的除了是經濟的壓力，亦有上庭的精神和語言壓力，更多是具有記點和吊銷執照的風險。為此，永安罰單處理中心為了車主處理最惱人的罰單事宜，特別與有20餘年專業律師合作，專打TLC罰單，為從事此類行業的僑胞爭取權益。

永安罰單處理中心專精：闖紅燈、酒後駕車、超速、行車違規及白紅黃、罰單刑事庭代辦。律師經驗豐富，收費價格最合理，讓您免出庭、免增點數、免罰款及免增保費 等。同時，該中心還是要提醒僑胞，在美定居，要謹守法律及政府規定，千萬不可任意以身試法，或是當場和執勤警務人員和公職人員發生言語甚至是肢體的衝突，更不可忽視罰單的回應。不管是罰單大小，，都要有所回應。該中心都會為僑胞清楚分析罰單之後可能的連串影響，是否應該繳錢認錯或必須力爭。如果時間和能力上無法應付違規的事件，則可將罰單問題交付該中心，請專家來處理。

永安罰單處理中心所擁有的專業律師、建築師，有多年的出庭經驗，站在僑胞的立場，爭取將房屋局、消防局、環保局、衛生局及罰單的損失降至最低。除了罰單處理之外，該中心也可為僑胞代為申請煙、酒牌照及惱人的房東房客糾紛排解。

永安罰單處理中心地址：40-68 College Point Blvd., #2F (Dunkin Donuts隔壁41Ave 轉角)；電話：718-321-9232、718-878-3418；傳真：718-321-9230。