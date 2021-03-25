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華策會慶祝農曆新年並籌款獲得成功

紐約訊

美國最大的亞裔社區服務機構華人策劃協會(簡稱 華策會)於3月18日在其線上舉辦了新年晚會，表彰為社區無私奉獻的前線工作人員及為社區做出傑出貢獻的人士。

華策會一年一度的新春晚會是華策會一年中最大型的籌款晚會，有超過1000名嘉賓參加。因為疫情，今年的晚會在線上舉行，有近500位社區人士及社區領袖參加，並籌到了48萬的款項。國會參議員及參議院少數党領袖查爾斯•舒默參加了這次的活動並致辭。有超過13位民選官員為活動送上了祝福。

華策會2021年度風雲人物者是DoorDash的首席執行官兼聯合創始人徐迅（Tony Xu），DoorDash是一家技術公司，致力推動當地企業及社區的變革，並實現新的工作、收入和生活方式。他說：「華策會的使命是促進移民和低收入社區的社會和經濟賦權。這確實令人欽佩，使今天的榮譽對我來說更有意義。」

華策會總裁及首席執行官何永康說， 華策會感謝贊助商、合作夥伴和支持者使這次慶祝活動取得成功。 在這個動蕩的時刻，社區的支持華策會能夠為最弱勢群體提供基本服務。 今晚的收益將幫助華策會應對上升的反亞裔仇恨罪案，並促進社區的公平和公正的復原。”

亞裔 低收入 美國

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