白蘭氏®蟲草雞精為男人補腦補力守體重

白蘭氏®蟲草雞精保護家人，疫情下助男人補腦補力守住體重。

「 一百六十五，失控了…」。「多了條士啤呔…」。「幸好運動褲還勉強穿得上…」。體重問題向來都是女性比較關注，現在竟也在男士圈中討論起來了。社交網站越來越多男士分享美食圖片，也越來越多男士半開玩笑半帶認真地抱怨自己的身型。

世衛組織（WHO）把新冠肺炎定性為全球大流行即將一周年，過去12個月的慢活和焦慮，讓全球人類的生活產生重大變化，當中包括健康和體重。去年11月，美國 一間生物技術公司與研究社合作進行了一項在線調查，根據回應問卷提供的資料，發現37%的美國人疫情 中體重平均增加了14.5磅，從「Freshman 15」演變而來的網絡新用語「Quarantine 15」果然反映現實，連男士也擔心體重一發不可收拾了。

不可不知，男人年過40歲後新陳代謝率開始放緩，除了容易發福，體力也漸漸下坡，白蘭氏®有一款蟲草雞精產品，嚴選真正天然的野生冬蟲草製造，除了提供白蘭氏®雞精最為人熟悉的健腦強身效益處外，還加添蟲草補精益氣的功效，特別適合中年男士。在疫情下，男人的心理負擔特重，更容易影響身體，不妨把這款蟲草雞精作為日常養生飲食的一部分，穩住健康才可穩住家庭。

但是，居家抗疫後，運動機會寥寥可數，中年男士發福便成為魔咒，不少男士都感慨腰圍放任，肌肉鬆馳，彷彿一下子變老了。男士們過去認為補身養顔是女人的專利和需要。但40歲是男人的健康分水嶺，外表不顯老，但生理上已開始出現疲態。因此，他們在身體仍然精壯有力的時候，開始喝白蘭氏®蟲草雞精幫助補腦補力，穩住狀態。

該公司表示，白蘭氏®先後發表於了50分國際科研報告，證明其雞精產品能迅速提升新陳代謝率、增加活力、抗勞抒壓、增強短期記憶力等。白蘭氏®雞精也於2018年通過台灣 衛生福利部的健康食品免疫調節認證，證明對免疫系統有幫助。中醫對冬蟲草推崇備至，認為此珍貴藥材保肺氣、調節呼吸系統，也可改善因腎弱氣虛而造成的夜尿頻密，幫助寧神安睡。白蘭氏®在雞精加入野生冬蟲草，為中年男士提供養生的選擇。持續喝白蘭氏®蟲草雞精，日子有功，自然會看到成效。

大流行仍然會持續一段日子，男士仍然會因為居家抗疫而減少運動，繼續為工作和家庭而焦慮，可能也會睡眠不穩。在一起抗疫的日子，男士不妨把健康事交給擁有185年歷史、保健專家白蘭氏®，嘗試喝蟲草雞精減少生理和心理的負重，以最佳的內外狀態保護家人。

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