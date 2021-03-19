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周曉平中醫談新冠病毒的中醫防治

紐約訊
周曉平中醫師提供持第一保健館紅藍卡前來看診的耆老病患，免費贈送保健抗疫香囊一只，數量有限，送完為止。
周曉平中醫師提供持第一保健館紅藍卡前來看診的耆老病患，免費贈送保健抗疫香囊一只，數量有限，送完為止。

紐約行醫近20 年，醫術精湛、擁有豐富臨床經驗的周曉平中醫師，有鑑於一年多來新冠病毒大流行，特別以中醫醫理和治療，說明新冠病毒的有效中醫防治之道。

周醫師湖南中醫藥大學本科畢業38年，廣州中醫藥大學研究生畢業30年，為前暨南大學醫學院附屬醫院主治醫師，擁有美國中藥針灸特考文憑，持紐約針灸執照。周醫師醫術精湛，以超過30年豐富的行醫經驗，專精各種腰傷及擅長把脈號病，明察病患的寒熱、虛實、陰陽、表裡與臟腑功能，對症治療各種疑難雜病。對於近一年來新冠病毒大流行，禍害全球，至今尤以美國為甚，確診人數已經超過2000多萬，病亡人數已經超過40 萬大關，其中又以65歲以上的老年人居多，痛心此病疫對美國人民的生活和經濟都帶來巨大的影響和傷害，特進一步說明新冠病毒的中醫防治：古往今來，如流傳至今的中醫寶典《傷寒論》、《溫病條辨》等，時至今日仍有效地指導中醫應對瘟疫的抗疫治療方法，主要有以下多方面，而實例證明，此些中藥醫方確時在防禦和治療疫疾都有顯明的成效。

一， 隔離防疫： 為最原始也是最古老的有效方法之一。《漢書》即有記載「民疾疫者，估空邸第，為置醫藥」，到了南北朝，隔離已為當朝的制度。

二， 扶正驅邪：「正氣內存，牙不可干」；「邪之所湊，其氣必虛」，所以避疫邪之侵，需要增強自身抗力和免疫力，有強健體魄是免被病毒傳染的首要之法之一。所以適當服用一些補中益氣，針對不同疫種侵害不同身體功能開的中藥方子，最好配合以能夠舒通筋脈血氣，培補體內正氣的針灸、耳穴等治療等。

三， 艾灸防疫：艾灸通經壯骨，熏蒸根本，保五臟，祛百病。

四， 香囊：針對疫情配製的中藥香囊，隨身攜帶或置於室內或車內，除了提神補氣外，可對避免普通流感及新冠病毒等呼吸疫感有幫助。

五， 藥浴排汗：促進體內血液循環，排出體內濁氣，藥效並由皮膚滲內體內，另對皮膚性疫病也有療效。

六， 服用中藥：中醫師根據求診人的預防或染疫的不同階段的不同治療需求，辨證施治，對症下藥。《傷寒論》、《溫病條辨》都有許多好方劑應對。

周曉平中醫師於交通便利的法拉盛市中心設有中醫診所，多年來提供把脈號病，明察病患的寒熱、虛實、陰陽、表裡與臟腑功能，對症治療各種疑難雜病等中醫藥服務，並為第一保健HEALTH FIRST（MEDICARE）老人保險計畫的網內針灸師，為前來看診持第一保健館紅藍卡的耆老病患，免費贈送保健抗疫香囊一只，數量有限，送完為止，先到先得。診所地址：142-12 41st Ave., #L-1, Flushing, NY 11355；預約電話：（917）346-6413。

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