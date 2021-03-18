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11 Hoyt 2019和2020年紐約市公寓暢銷冠軍一室到四臥公寓 持續熱賣 立即入住

紐約訊
擁有優美的57層的11 Hoyt， 55,000呎室內和戶外的休閒設施，讓住戶享受郡主的尊榮。
擁有優美的57層的11 Hoyt， 55,000呎室內和戶外的休閒設施，讓住戶享受郡主的尊榮。

榮獲2019年和2020年紐約市最暢銷的全新公寓，11 Hoyt為布魯克林的建築和設計設定了新的標準。 11 Hoyt位於布魯克林市區和布朗斯通布魯克林的十字路口，交通便利，是一幢全新設計一室公寓到四臥室豪華公寓住宅的大樓，價格從$ 695,000到$ 3,400,000以上，這座擁有優美的57層的塔樓，是非凡的建築和設計作品，現正持續熱賣，立即入住！

11 Hoyt 是三家世界一流公司鼎力合作下的知名住宅建築新地標，擁有融合Studio Gang的建築設計，Michaelis Boyd Associates的室內設計和Hollander Design的景觀建築。Studio Gang在傳統的布魯克林褐砂石(brownstone)的經典上以凸窗為設計的精神和靈感，將大樓外觀設計如此起彼伏的波濤，宛如在天際間的一片海灣。該建築獨特的扇形立面和超大窗戶可欣賞布魯克林市區和曼哈頓下城的壯麗景色。此幢由Michaelis Boyd Associations設計的位於11 Hoyt的住宅鎮，再次看重了能讓有藝術家氣習的溫暖閣樓設計與精湛建築工藝結合，讓布魯克林傳統的褐砂石特色展現出融合的現代感。所有住宅均提供10英尺高的天花板高度，優質的寬幅美國白橡木地板，住宅洗衣機和烘乾機以及內置技術，包括支持WiFi的智能恆溫器，選定位置的集成USB插座和Latch™智能入口門鎖。 11 Hoyt為住宅提供兩種截然不同的裝飾色調，以來自布魯克林典型的生活靈感，提供兼具傳承和經典的設計，其豐富的觸感的高質建材，品味和價值，絕對經得起時間的考驗。

11 Hoyt擁有超過55,000平方英尺、無與倫比的室內和室外設施。天空俱樂部（Sky Club）位於32樓，設有私人用餐和娛樂場所，可欣賞壯麗全景的電影院和音樂排練室。三樓的公園俱樂部包括一個先進的健身中心，75英尺健康鹹水游泳池salt water lap pool，壁球場，瑜伽室，蒸汽浴室和桑拿浴室，聯合辦公休息室，遊戲室，兒童遊樂室等等，並無縫相連到室外私人公園。 11 Hoyt擁有的私人公園佔地約27,000平方英尺，幾乎是一個完整的城市街區。公園內包括健身甲板，草坪，熱水浴池，日光浴平台，樹木繁茂的森林步道，帶私人用餐區和燒烤設施的戶外休息室，以及一個蝴蝶主題的遊樂場，其設計靈感來自於住客能在11 Hoyt花卉園中體會郡主的尊榮生活。

11 Hoyt現在提供無接觸和親臨看房預約。請聯繫銷售團隊以獲取更多信息。電郵:[email protected]，預約電話:347.752.5009，網址：11hoytbrooklyn.com。

擁有優美的57層的11 Hoyt， 55,000呎室內和戶外的休閒設施，讓住戶享...
擁有優美的57層的11 Hoyt， 55,000呎室內和戶外的休閒設施，讓住戶享受郡主的尊榮。
擁有優美的57層的11 Hoyt， 55,000呎室內和戶外的休閒設施，讓住戶享...
擁有優美的57層的11 Hoyt， 55,000呎室內和戶外的休閒設施，讓住戶享受郡主的尊榮。

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