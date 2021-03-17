AARP譴責針對亞裔美國人的仇恨犯罪

AARP樂齡會首席執行官Jo Ann Jenkins譴責因新冠疫情而引起的種族衝突。

目前，AARP樂齡會首席執行官Jo Ann Jenkins強烈譴責因新冠疫情而引起的種族衝突。Jenkins表示，我們必須聯合起來對抗新冠病毒。該病毒已經對美國 年長者帶來了極大的傷病和死亡率。這些新冒出來的種族仇恨犯罪 資料，意味著年長的亞裔 美國人和太平洋島民不僅要擔心被新冠病毒感染，還要面臨因偏見、仇恨和排外而不斷增加遭受暴力和騷擾的危險。這兩項因素都可能會妨礙年長者尋求檢測、治療、資訊或疫苗接種。

Jenkins說，於此關鍵時刻，我們整個國家必須團結一致，竭盡所能地遏制新冠病毒的傳播。美國疾病控制與預防中心(CDC)前主任 Robert Redfield曾表示，污名是公共衛生的天敵。AARP樂齡會深表贊同，強烈譴責所有種族衝突暴力和騷擾行為。

針對相關的資料，Jenkins發佈回應聲明說，這些資料顯示全美16個最大城市的反亞裔仇恨犯罪率去年激增，部分更增長了三位數。分析資料以警方初步資料為基礎，來源於聖博納迪諾的加州大學仇恨與極端主義研究中心。根據該中心的報告，第一次犯罪率激增出現在2020年3、4月，這與新冠病例的增加以及人們對亞裔美國人和太平洋島民 (AAPI)社區成員，尤其是華裔美國人的消極刻板印象一致。此外，報告還顯示去年的整體種族仇恨犯罪率下降，但針對 AAPI社區成員的仇恨犯罪率卻顯著上升。

另一團體 Stop AAPI Hate（停止仇恨 AAPI）則在2月報告中稱，其在2020年3月19日至年末期間收集了126例針對美國亞裔年長者（60歲以上）的第一手仇恨犯罪資料。這些案例占到該團體總共接收到的2808起自報案例的7.3%。

AARP樂齡會是美國最大的非營利性、無黨派組織，致力於幫助和激勵50歲以上的人群享有自我選擇的生活方式。AARP樂齡會在全國範圍內擁有近3800萬成員。它鞏固並加強社區，倡導對家庭最重要的事情，即健康保障、財務穩定和個人成就感。AARP樂齡會還發行全國最大的出版物「AARP樂齡會雜誌」和「ARP樂齡會簡報」。

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