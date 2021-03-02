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紐約亞裔律師協會提供律師轉介服務

紐約訊

很多亞裔同胞由於語言的隔閡，在尋求各種專業服務，特別是法律服務時，多有不便，而且快速成長中的亞裔社區對專業服務有著極大的需求。紐約亞裔律師協會(AABANY)推出律師轉介及資訊服務，設立包括國語和粵語的電話熱線服務，幫大家推介具資格的律師，自去年年底推出該服務以來，日益得到大家的關注。

亞裔居民可以通過致電協會的熱線電話，提出需求，接待人員將會作基本的問詢，以便作出轉介。當確定合適的律師後，該專員將會將律師轉介到求助人。與律師轉介及資訊服務的律師作初步諮詢的費用為$35元。如果在日常上班時間以外致電，可以留下口訊，或到律師轉介及資訊服務的網址 lrs.aabany.org，填上聯絡資料及有關你的法律問題的基本細節。

律師轉介及資訊服務的律師都會受紐約亞裔律師協會的嚴格審核，以確保他們符合各種法律範疇的要求條件。這些條件包括年分資歷、案件類型、以及律師專業保險是否充足等。紐約亞裔律師協會的行政總監陳家揚律師說：「紐約亞裔律師協會的律師轉介及資訊服務項目從 2019 年底已開始籌備。該項目將可以幫助亞裔社群尋求有經驗的律師去解決他們的法律問題，而不再受限於語言障礙。」紐約亞裔律師協會的主席 Sapna Palla 律師說：「律師轉介及資訊服務將會為紐約亞裔群眾帶來重要價值，並幫助有需要的人尋找符合資格的律師及提供合適的法律資源及資訊。」

紐約亞裔律師協會一直在招募更多的律師加入律師轉介及資訊服務的名單，並確保他們能滿足紐約亞裔社群的需要。律師在申請加入律師轉介及資訊服務時都會被問及他們的語言能力，包括中文、韓語及日語。紐約亞裔律師協會的律師轉介及資訊服務將幫助亞裔美國人打破語言及文化障礙。

需要律師轉介的人士可以致電英語、國語、粵語、韓語或日語熱線。在日常上班時間，會有專員負責以其語言或英語接聽電話。英文熱線：516.788.8820；國語熱線：516.788.8821；粵語熱線：516.788.8822；韓語熱線：516.788.8825。

亞裔 紐約 社群

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