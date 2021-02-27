紐約人壽大法拉盛分行經理王海鋁的理性與感性

作為經理，王海鋁最大的快樂及成就是看到團隊新人獲獎及成長。

英國哲學家伯特蘭‧羅素(Bertrand Russell)一生受到對愛的渴望、對人世間苦難的同情及對知識的探索三大熱情所支配。紐約 人壽大法拉盛分行經理(Partner)王海鋁將這三大熱情揮灑在她熱愛的壽險業上，愛與同情激發她在知識上不間斷的追求，獨善其身後─兼善天下。

出生於西施故里浙江諸暨的王海鋁(Lily Wang)，自幼體弱多病，致使無法如其他人參與家中傳統勞力工作，於是將心思放在讀書課業上，不但是村子裏第一個女大學生，最後還成為村子中第一位女博士。1993年，從重慶大學工業造型設計專業畢業後，由於所學專業在當時是個很俏的專業，隨即被分發到杭州拖拉機廠。然而，這個人生第一份工作卻因愛好自由的王海鋁不適應國營企業的僵硬管制，而以「逃」回老家收場。回到老家的王海鋁，把求職心得寫成短文，投稿給《新民晚報》，獲得「路在腳下」徵文二等獎，打出名氣，應邀調進一家小報社，先後做了記者、副刊編輯、美術編輯。幾年後，愛讀書的她考入浙江大學國際文化系成為研究生，畢業後進杭州商學院藝術系執教。2001年至2005年重拾課本，回到浙江大學攻讀文藝學博士學位，同時在浙江工商大學執教。

來美尋夢 母女相依

風險管理 未雨綢繆

2011年，王海鋁帶著女兒來到美國 ，先在新澤西一所百年師範學校訪學，隨後在中文學校教學，並尋求延續教師職涯的機會。為了能取得美國教師執照，成為美國大學的終生教授，申請入讀哥倫比亞大學教育學院，並通過各項考核，順利就讀。但後因學費籌措不齊，昂貴的學費沒著落，在美教授夢就給擱置了下來。

單親扶養女兒的王海鋁來美訪學，與女兒相依為命，一個個在異鄉奔波的日子裡，讓王海鋁常常擔憂，萬一哪天她倒下，孩子該怎麼辦？白雲蒼狗，世事無常，變幻莫測，唯有未雨綢繆，才是上策。於是，王海鋁決定給自己買份保險 ，按著世界日報上的保險廣告逐家打電話詢問。在此同時，她發現保險公司正在招聘並提供免費培訓。愛讀書的王海鋁當然不放過這個學習的機會，到了紐約人壽試聽培訓課程。這次勇敢嘗試，改變了她對保險理財業的認識，毅然決定改行換業，並快速考取執照，得到多家公司經理的邀請。在綜合比較後，選擇了全美最大互惠人壽保險公司紐約人壽，加入法拉盛分行(現為大法拉盛分行)的業務團隊。

壽險巨擘 財力雄厚

培訓制度 世紀智慧

入行之初，無親無故，面對陌生市場，客源從零開始累積，起步雖有些慢，但是團隊經理們的精心帶領、悉心扶持，加上百年大公司眾多專家的協力培訓，幫助王海鋁從一個零基礎的入門者，成功轉型成為客戶信賴的專業理財顧問，並多年獲得優秀經紀獎、總裁成就獎，並連續獲得「百萬圓桌會員」榮譽，2019年更榮獲業務高階獎「主席委員會特優成就獎」（Chairman Council），並以此優越業務成績於2020年晉升為大法拉盛分行經理。

升任經理後短短一年內，王海鋁已招募了10名新進人員，其中不乏想兼顧事業、家庭，兩全其美的家庭主婦，也有當過投資公司主管、IT精英，還有歷經自營創業，終日奔波籌措資源艱辛的小商家主，來到紐約人壽，利用這家財富前百強公司平台，再創人生另一事業巔峰。王海鋁把進入紐約人壽的從業感受形容為：在朝向事業成功高峰邁進時，別人一步一步辛苦的往上爬；藉由紐約人壽平台的人，就有如搭乘電梯般，迅速、確實的把自己送往預定目標。

當上經理後的王海鋁在招募新進人員時，常遇見具有潛力的應試者，卻自認未具備金融相關學識背景可勝任這份工作。王海鋁表示，「篤信好學」是她個人從業座右銘，同時也以此勉勵每位團隊成員。篤信是從業之本，好學是展業之道，無論來自什麼樣背景，只要願意學習，並且深信理財保障的重要性，紐約人壽就能把他培訓成優質人才。「在紐約人壽我的團隊裡，不怕你學，只怕你不學!」王海鋁豪氣的說著。

王海鋁分享一段招募成員經驗：一位家住曼哈頓的成員，協助先生經營美髮美容多年，事業有成，全家都早已買了保險。受到新冠疫情的影響後，這位妻子看到實體店經營維艱，倍感風險管理的重要性。正好紐約人壽開始了Zoom網路執照培訓課，這位成員抓住機會，報名上課。雖然平時少有機會接觸電腦，多年不背英文單字，在初學時覺得好難，幾度堅持不下去，想放棄，但經王海鋁及分行中張愛君及陸民德兩位高層從旁鼓勵及悉心講解、輔導，這位成員一次就考取了執照。這位成員入行經過及受培訓的經驗激勵了朋友圈，兩位姐妹因此先後考取執照，加入紐約人壽行列中。

文憑多、執照多、獎狀多、愛讀書的王海鋁，初到美國的教授夢未能圓夢，轉念之間投身壽險業，看中了紐約人壽培訓制度中的網上大學，學費全免，幾年下來，總共修完156個課程，不花一分錢，滿足她求知慾的同時，也為她裝備工作上需要的專業知識及銷售、管理技巧。「學無止境，博學勤思，融會貫通，旁徵博引」是王海鋁引領新進業務代表的指導原則。

敬業樂業 樂在工作

悠閒養生 享受人生

「選對公司，選對路，擇善而後固執。」王海鋁這樣歸結職涯至今的成功，雖說條條道路通羅馬，成功無捷徑，但選對了公司，用對了方法，只要遵循公司所設定的方向走，就可優化效能，事半功倍。

王海鋁特別指出，在疫情爆發至今，為因應居家上班，紐約人壽全力打造Zoom培訓課程及電子化簽約平台，讓大家足不出戶就能在家安心學習，遠程簽單，大幅提升疫情期間工作效能及效率。2021年，紐約人壽將在Zoom視訊平台舉辦包括稅務、退休、商業、教育基金、房地產、跨國資產、遺產及投資等主題的財務規畫線上講座。當上經理的王海鋁，視野及業務重心也因而轉換.在紐約人壽擔任經理最重要的工作就是專職管理及經營團隊。管理之道起於自我管理，自律甚嚴的王海鋁追求卓越而平衡，工作上全力以赴，通力合作，專注效能，高能做要事。業餘時的王海鋁，悠閒達觀，讀書聽書、泡腳養生，關注社區、投身公益，助人為樂。

愛與同情 開闊人生

才智學識 昇華生命

「愛在左，同情在右，走在生命路的兩旁，隨時撒種，隨時開花，將這一徑長途點綴得香花瀰漫，使穿枝拂葉的行人，踏著荊棘，不覺痛苦；有淚可落，也不覺是悲涼。」王海鋁分享，當第一次讀到著名作家冰心的這段話時，她深受感動。愛與同情，是發自心底力量的源泉，因為愛、同情，給了她超常的理解力，以誠待人，全心全意為客戶著想，獲得新、舊客戶的信任及支持。盡心盡力幫助新進的業務人員學好專業知識、拓展業務、幫助別人、成就自己、開創美好的人生是現階段王海鋁工作上的使命。

原本在國內大學教書，來美後，找尋在美的教學生涯，但人生的劇本是動態發展的，許多章節並非可事先預料得到。擁有博士高學歷、大學教師經歷的王海鋁，離開了學術的象牙塔，走入社區，敬業樂業，以身為紐約人壽一份子為榮，也感恩過程中幫助過她的所有人，也願將這份人生及工作中的幸福與大家分享。