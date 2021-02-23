亞美醫師協會舉辦有獎徵文比賽

亞美醫師協會、親情健保舉辦有獎徵文比賽，主題為「戰勝病毒、堅強面對」。

「亞美醫師協會」（CAIPA）及「親情健保 計畫」為鼓勵人們分享抗疫故事，舉辦的「戰勝病毒、堅強面對」主題徵文比賽，比賽徵求原創文稿，請敘述自己或身邊人對抗新冠病毒的感人經歷或故事。稿件分為成人組（20歲及以上）及青少年組（19歲及以下），限紐約市五大區、長島或威徹斯特郡的居民參加。2徵文將於2/28截止，請大家把握最後機會。

亞美醫師協會總裁兼執行總監劉季高醫生表示，第二波疫情 來襲，華人聚集的法拉盛地區近期疫情指數直線飆升。他呼籲，商民各界提高警惕，切忌掉以輕心，並鼓勵符合接種的僑胞及早登記施打。他表示，民眾對新冠疫苗 仍有諸多誤區。目前投入的兩種輝瑞(Pfizer)與莫德納(Moderna)疫苗，注射一段時間後，才可能在人體內產生抗體，且有效率為95%左右，意味著民眾注射後仍有可能染疫。

他說，一些民眾注射疫苗前，可能已經被病毒傳染。由於無症狀，他們在不知情下接種疫苗，之後若不採取任何防疫措施，仍會把病毒傳染給其他民眾。他期待藉由徵文比賽，透過僑胞與親友們的親身體驗和經歷，讓社區再度重視防疫的重要性。

親情健保計畫的社區外展總監 Victor Pupo表示，「新冠疫情已經改變了我們所有人的生活」。通過這一重要項目，親情健保計畫與CAIPA和世界日報合作，使參加活動的人能夠利用自己的語言能力來公開表達自己，適當抒發內在的情感和釋放精神壓力。 CAIPA是親情健保計劃的長期社區合作夥伴，並一直處於抗疫的最前線，提供檢測和其他健診相關的服務。親情健保計畫已為社區服務了35年以上，並通過堅定地與CAIPA並肩站在一起，在社區中最需要的時候最大限度地提供人們最好的醫療保健服務。

CAIPA是大紐約最成功的獨立醫師協會之一，擁有 1000多家私營醫生診所，涵蓋70多個專科。醫生網路目前在亞裔社區為約 50萬病人提供醫療服務和護理。 亞美醫師協會的使命始終是團結頂尖的衛生專業人員，利用最具成本效益的方法，提供高質素的護理服務。

這次主題徵文比賽，由世界新聞網、世界副刊承辦，誠摯歡迎分享您的故事，一起堅強面對疫情。獎品豐厚，一等獎500美元。投稿郵箱：[email protected]。活動詳情請見：https://worldjournal.com/topic/fightc。