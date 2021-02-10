全球首個全民太空飛行開放公眾報名

2017年在St. Jude醫院治療的7歲罕見疾病病童-Zahaan。

近日，SpaceX 位於加州霍桑（Hawthorne, CA）總部宣布了全球首個全民太空 飛行任務的計畫。這項飛行任務計畫將於今年第四季度執行，並由 37 歲的 Jared Isaacman 指揮，他是 Shift 4 Payments [NYSE:FOUR] 的創始人兼首席執行官，也是一名出色的飛行員。

該計畫命名為 Inspiration4 ，是為了表彰這個四人乘員組的使命。此項任務旨在為 St. Jude Children’s Research Hospital兒童研究及治療醫院提供支持，並傳遞出關於機會的人道主義信息。這次旅程代表了人類太空飛行和探索的新時代。Isaacman 將他旁邊的三個座位捐贈出來，並將從代表著領導力、希望、慷慨和繁榮等使命精神的人當中選出三位與他一起完成任務 。利用這一歷史性的時刻來激發人類的力量，同時幫助解決地球上的兒童癌症。

Isaacman 和 Inspiration4 名乘員組將在獵鷹 9 號（Falcon 9）運載火箭和龍飛船（Dragon）上接受 SpaceX 公司的商業宇航員培訓，其中特別注重軌道力學，以及在微重力、零重力和其他形式壓力測試中的操作。他們將接受應急準備訓練、太空服和航天器的進出演習，以及部分和全部飛行任務模擬。該飛行任務將從位於佛羅里達州 NASA 甘迺迪航天中心（Kennedy Space Center）歷史悠久的 39A 發射場發射升空。SpaceX 的飛行任務控制中心將對飛船每 90 分鐘沿定制的飛行路徑繞地球軌道飛行的每一步進行仔細監控。在為期多天的旅程結束後，龍飛船將重新進入地球大氣層，並在佛羅里達海岸軟水著陸。

Isaacman 在 Inspiration4 飛行任務中為 St. Jude 大使預留第一個座位，代表希望的精神以及 St. Jude 創立時所遵循的勇敢願景——慈悲、團結、平等和包容。第二個座位在2月開放給公眾報名參加太空飛行並支持 St. Jude 拯救生命的飛行任務者 。

Isaacman 承諾捐贈 1 億美元 ，並邀請以籌集 2 億美元或更多的資金以支持 St. Jude 數十億美元的擴展計劃，以加快研究進展，拯救世界各地更多的兒童。為St. Jude 籌款，他將佩戴飛行裝備乘坐軍用飛機飛行。Isaacman 是出色的商用和軍用飛機飛行員，擁有幾項世界紀錄，為願望基金會 (Make-a-Wish Foundation) 籌集資金和提高知名度而進行的環球飛行。身為黑鑽石噴氣機隊 (Black Diamond Jet Team) 的一員，他將百多場飛行表演都獻給了慈善事業。2011 年與他人共創世界上最大私人空軍的 Draken International，為美國武裝部隊 (United States Armed Forces) 訓練飛行員。

St. Jude 籌款和宣傳組織 ALSAC 總裁兼首席執行官 Richard C. Shadyac Jr 表示：「1962 年是 St. Jude Children’s Research Hospital 兒童研究及治療醫院成立並打破界限的同年，第一次有美國人繞地球飛行。St. Jude 一直走在創新和包容的最前沿，在癌症研究、護理和治療世界上兒童嚴重病情方面處於領先地位，無論其種族、民族、信仰或家庭的支付能力為何。」

Isaacman 將與 Shift4 Payments 合作，為一位使用新的 Shift4Shop 電子商務平臺的值得信賴的企業家提供第四個也是最後一個代表「繁榮使命精神」的乘員座位。Shift4Shop 的現有客戶和新客戶都將有一個參加線上比賽的機會，以展示自己及其業務。比賽將於2/1-2/28舉行，由獨立的評委小組選出獲勝者。

希望了解這次具有歷史意義的太空之旅以及晉級的具體條件，請造訪 www.Inspiration4.com，並在Twitter (@inspiration4x)、Facebook (@inspiration4mission)、Instagram (@inspiration4) 和 YouTube (@Inspiration4) 上關注本次飛行任務，以獲取相關飛行培訓及進度的最新消息。