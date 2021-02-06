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吉祥料理 少不了的土雞料理

紐約訊
法拉盛雞欄的走地雞（台灣土雞），肉質嫩滑結實，皮下脂肪少（右）。
法拉盛雞欄的走地雞（台灣土雞），肉質嫩滑結實，皮下脂肪少（右）。

春節快到了，象徵團團圓圓的圍爐，少不了好吃又澎湃的年菜料理。法拉盛雞欄提供三道年菜土雞料理，雞肉代表著吉祥，將吉祥端上桌，明年事事都順心又順利。而且「雞」的台語與「家」同音，又象徵著一家大吉大利的意思。

(一) 暖心土雞湯

寒冷的天氣，燉煮一鍋雞湯，讓家人團聚的時刻，從餐桌暖到心底。但想要燉煮一鍋好喝的雞湯是有技巧的，如何保留著雞的香氣，肉質的軟嫩，以及湯頭的濃郁都是很講究的！燉湯其實是很科學的，在燉煮時，一定要撈除蛋白質凝結產生的殘渣浮沫，撈除乾淨湯頭才會清澈，也不會讓殘渣再回煮到肉當中。想要湯頭清透鮮甜，可以用慢火煲煮。

如果想要湯頭呈現白色濃郁狀態，就須用中大火燉煮，才會呈現濃白的濃郁效果。

 

燉雞湯如果只是想喝湯，並不在意肉質口感，可以用老母雞，從冷水下鍋，讓原料從低溫慢慢升高，進而充分釋放營養與甜味。但如果想吃到肉質軟嫩不柴，就用走地雞（土雞）熱（滾）水開始燉煮。

（二）紹興醉雞

江浙傳統涼菜紹興醉雞，是將煮熟或蒸熟的雞肉經過紹興酒和中藥調成的醬汁浸潤後，滿溢出深沉的酒香，是非常討喜又簡單的年菜 、宴客菜，也可以成為家常料理 。

注意事項：1、 雞肉一定要放置到完全變涼，再泡入冷泡醬汁當中，否則容易腐壞。2、 紹興酒可改用花雕酒、黃酒、女兒紅等。3、 如果蒸的容器底部是圓形有弧度的，可將雞腿肉皮朝下，蒸出來的整體形狀比較漂亮。

（三）台式水晶冷油雞

用煮雞的高湯製作成的浸泡醬汁，再加上蒜、紅蔥頭、青蔥做成的自製蔥香油，組合搭配起來就是又香又Q的冷油雞（水晶油雞）。是團圓年菜一定要看到的一道料理。

步驟做法

1、 將水煮滾後，放入稍微拍扁的蒜及紅蔥頭，再放入去骨雞腿上下川燙三次後（定型外表），完全放入土雞腿肉，再次滾沸後關小火計時15分鐘，關火悶10分鐘。2、 撈出雞腿後用冰水浸泡，煮雞腿剩下的即為高湯，要用來冷泡雞腿及調醬用。3、 雞腿確實冷卻後泡入「浸泡雞腿醬汁」的冷泡醬汁中約2小時。4、 浸泡入味的雞肉切塊擺盤淋上「雞肉淋醬」再淋上「蔥香油」即完成。 放涼後放入冰箱冰一至兩天。 土雞皮會有脆脆的口感。

法拉盛雞欄由美東最具規模的鳯凰雞欄第三代華人子弟經營，超過50年經驗，供應鮮活家禽。該公司成立以來，堅持自由放養，嚴禁使用任何類固醇或抗生素，所有自養活家禽全屬純天然成長。該雞欄的家禽飼養場位於賓州，採取現代自動化，場地寬濶，環境清潔乾淨，家禽有充足空間走動，餵食健康飼料，肉質嫩滑鮮美。

法拉盛雞欄地址：131-57 Fowler Ave., Flushing, NY 11355（大學點BP加油站旁），七天營業，電話：929-200-7788（8am-4pm），送貨時間周一至周六9:30am-2:30pm。

法拉盛 大學點 低溫

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