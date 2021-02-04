中科靈芝孢子粉提升免疫抗病毒80歲會員分享抵禦新冠經歷

中科靈芝孢子粉提升免疫抗病毒。

中國科學院旗下的中科公司37年來一直深耕中草藥的現代化研究。十多年前，中科與美國 藥廠合作，首次踏上美國德州。2016年中科正式落地紐約 ，為本地僑胞帶來祖國最前沿的中草藥保養品。在疫情之下，面對層出不窮的健康危機，越來越多的中科會員主動來信分享他們的健康心得。

其中一位80歲的中科會員馮老先生來信題為《我最喜歡的中科產品——靈芝孢子粉》與民眾分享體驗。馮老先生在信中表示，往年春夏季節經常感冒，今年卻遇上新冠肺炎流行肆虐，人人都有些恐懼不安，害怕病毒入侵受害。該會員也經常戴口罩勤洗手，注意個人衛生和適量運動外，還考慮護肺強肺的其他重要途徑。正當全美同心抗疫之際，中科及時推出「3G靈芝孢子粉提升免疫力關懷計畫」。衆所周知，自古以來靈芝被稱為「靈藥」，加上中科的靈芝孢子是獨家選用第三代太空 椴木赤靈芝，菌種在黃山基地進行培植，採集後再經13次過濾，破壁率達99.9%。正如專家教授指出，精選品質最高，含豐富蛋白及18種氨基酸，三萜類化合物等成分。它可以加速免疫細胞的成長，加強免疫作用，亦有改善血糖、消化等多重功效。

馮老先生表示，經過幾個月的服用證明，至今不再感冒和咳嗽，呼吸暢順，胃口好，睡眠亦得到改善。這就是靈芝孢子的功效兌現結果，果然名不虛傳，對廣大消費者確實是信心的保證。因此，馮老先生認為中科3G靈芝孢子十分了得！

中科靈芝產品是唯一被美國醫院認可，並用於臨床使用的安全產品。無論是抵抗重疾，還是保健強身，中科靈芝產品都可以有效提升機體的免疫能力，使機體發揮出強大的免疫防護與修復能力。中科專注天然草本研究37載，為您帶來科學精粹的健康佳品。地址：136-33 37th Ave. STE 2B, Flushing, NY 11354（法拉盛37大道影像中心隔壁），熱線：718-886-8834。