The Blossom Flower Wholesale祝福安康 特價供應劍蘭桃花銀柳迎新春

劍蘭是國人在過年最喜愛的花卉之一，因為花色可襯托出春節的喜氣。

春節即將到來，家中擺放鮮花不僅能增添節慶色彩，部分植物更是象徵著吉祥與如意，深受華裔喜愛。位於法拉盛 的紐約 進口花卉批發中心The Blossom Flower Wholesale ，配合中國 新年，進口大量新鮮高品質的劍蘭、銀柳、桃花等象徵著吉祥的花卉，低價供應與僑胞一起迎接牛年到來。該中心交通方便並備有停車位，歡迎各商家、教會團體或個人前往採購，不限數量，一律批發價；同時指導商家花卉副業，大發年節財！

新春佳節漸近，在家擺上一盆具有各種吉祥賀歲花語的插花，除了可增添新春的喜氣，也能烘托出家居的典雅氣氛。每當過年，插一盆年花裝飾家居，已成了許多人應節不可或缺的習慣。插年花與一般插花不同，年花講究吉利、吉祥、富貴、高升，而且花的顏色也要襯托春節的喜氣，因此在插年花時，每個環結都須有相關連。顏色討喜的劍蘭可增加新年紅彤彤的喜氣，也讓家居看起來更為亮麗。

除了供應各式新鮮花卉，該中心聘有30年經驗的婚禮、會場和派對花藝設計師，歡迎各界洽詢。此外，負責人Johnny也將熱情提供專業的生意經，能幫助商家生意更上層樓，並指導僑胞創業開店。他表示，開辦花店不應單純強調花店規模的擴大，而應重視花卉產品結構的調整，在提高花卉品質和優質服務上下功夫，不斷探索適合自身經營特點的適度規模，努力提高經濟效益。

The Blossom Flower Wholesale批發中心地址：171-10 39th Ave., Flushing, NY11358(近北方大道和Utopia parkway)，電話：718-886-1190，營業時間：周一至六6am-5pm，周日休息。