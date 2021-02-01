財福到家，「牛」轉乾坤快把國泰銀行獨家設計的鍍金財運牛帶回家！

內歛貴氣，新年賀彩，財運牛採用獨特鍍金工藝，以臥金望遠之姿寓意「金玉滿懷，志存高遠」。

國泰銀行每年新春都會推出一款以十二生肖為設計靈感的鍍金擺件。2021年是牛年——生肖牛是盡責、誠實和可靠的象徵。在充滿希望的辛丑牛年，福氣臨門。國泰銀行獨家製作的限量版鍍金財運牛，為您送上至誠祝福。

帶它回家十分簡單！僅需在優惠期2021年2月1日至3月12日，以新資金20,000元或以上，開立符合資格的支票帳戶、儲蓄帳戶或貨幣市場帳戶，或存入現有符合資格的帳戶即可。

國泰萬通金控公司是加州 特許銀行國泰銀行的控股公司，其網站是www.cathaygeneralbancorp.com。成立於1962年的國泰銀行提供廣泛的金融服務。目前，國泰銀行在加州設有38家分行，在紐約州 設有10家分行，在華盛頓州設有4家分行，在伊利諾州設有3家分行，在德州設有2家分行，在麻州設有1家分行，在內華達州設有1家分行，在新澤西州 設有1家分行，在香港設有1家分行，並在北京、上海和台北設有代表處，國泰銀行網站是www.cathaybank.com。

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