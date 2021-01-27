紐約如意珠寶農曆牛年推出24K足金999硬金編紅繩系列

請密切關注如意珠寶梅麗娜(Lina Mei)在YouTube上每周三、六晚上的直播節目。

紐約如意珠寶(Lina Mei Jewelry)農曆新年推出24K足金999硬金編紅繩系列，圖案靈巧生動活潑，五帝錢及金元寶等造型款式多達30餘種，寓意牛年「牛」轉乾坤，牛氣衝天，大吉大利，送人自戴有趣可愛，推廣價$69-$199，歡迎到該公司法拉盛門巿選購，外州郵寄到府。欲知詳情，請微信 linamei12345，或上Lina Mei的YouTube頻道。

該公司負責人梅麗娜請大家關注Lina Mei YouTube直播間，牛年春節一併推出各種年貨，包括名貴南北貨鮑魚、海參、瑤柱、燕窩和花旗參及其他熱門海味，敬請踴躍選購。

梅麗娜亦歡迎藝術品愛好者訂閲Lina Mei的YouTube頻道。她説，「如意珠寶」持有紐約州合法收購二手珠寶執照，逢周三和六晚上八點在YouTube直播珠寶節目，分享從事珠寶與收藏19年的寶貴經驗。

關於投資收藏方向，梅麗娜評論，承載信息量越大的作品越具收藏價值，升值前景越寬廣。所謂承載信息量，指的是藝術作品所表現的社會背景、思想主題以及作品的綜合藝術水準。此外，還包括作者的知名度等各方面綜合因素。聚寶拍賣 的業務範圍包括珠寶、翡翠、白玉、寶石、字畫、藝術品、紙幣、錢幣、郵品、骨董、陶瓷、奢侈品和雜項等。通常拍品遵循三種途徑售出：(1)通過微信，每周舉行，歡迎加入微信競拍群。(2)通過私人洽購，天天進行。(3)通過網路結合現場，一年舉辦兩、三次。

最近，聚寶拍賣新增到收藏家家裡舉行現場和微信同步拍賣，並邀請數位買家親臨參予，一切都在輕鬆愉快的環境下展開，以令買方、賣方與中間商都滿意為宗旨。這類上門拍賣，無論低端、中端或高端拍品，只要能流通一概歡迎。

以紐約市 為基地的如意珠寶跟其姊妹公司聚寶拍賣，正在現金高價收買黃金。梅麗娜指出，鑑於2020-2021年初金價一路飆升，創下32%的歷史新高漲幅，使得黄金已成為世上表現最好的主流資產之一，這反映出投資者擔憂新冠疫情持續升溫居高不下，尤其是美國，也疑慮世界各國政府和央行數以萬億的美元刺激方案。

根據梅麗娜自述，她自幼喜歡研究收藏郵票藝術品，尤其喜歡閱讀古典名著紅樓夢。著作中主角賈寶玉戴的通靈寶玉，給她留下無比深刻的印象與遐想。來美後，她因緣際遇，誤打誤撞進入珠寶行業。2002年，她創立如意珠寶。2009年，她到GIA美國寶石學院學習珠寶鑒定，其後再到義大利佛羅倫斯(翡冷翠)攻讀珠寶設計。2011年，她更成立法拉盛網nyflushing.com，舉辦辣媽競芳華、法拉盛網好聲音、單身男女聚會等不同活動，給社區帶來正能量。及至2016年，更到北京佳士得學院修讀藝術課程。

2013年，梅麗娜再成立聚寶拍賣。她先後得過無數榮譽，曾登世界周刊封面、亦曾獲邀在中國電影節走紅地毯，並於2015年獲得明報紐約華裔飛躍人生大獎。總之，從世界頂尖拍賣行和珠寶展，到地域性小拍賣行和珠寶集散地，哪裡有性價比高的珠寶，哪裡就會不經意地發現她活躍的身影。她從買第一塊玉、第一包珍珠、第一粒鑽石開始，慢慢淬煉成長，逐步沈潛深入鑽研博大精深的珠寶領域。

如意珠寶和聚寶拍賣地址：135-31 Roosevelt Ave, 2FL, Flushing, NY 11354(由七號緬街地鐵站步行三分鐘即達)，電話：917-699-6668、917-881-1647。