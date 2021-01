●Handling Landlord & Tenant cases

處理房東 和租戶案件(線上)

1月20日(週三)下午1點

https://www.aabany.org/events/event_details.asp?legacy=1&id=1472517

●PPP and EIDL Guidelines

薪資保護計劃和經濟傷害災難貸款 指南(線上)

1月21日(週四)中午12點到下午1點

https://chinatown.nyc/event/webinar-on-ppp-and-eidl-guidelines

●Understanding Federal Small Business Grants

了解聯邦小企業補助金(線上)

1月21日(週四)下午2點

https://queenschamber.glueup.com/event/understanding-federal-small-business-grants-31034/

●How to Access Help and Funding from the Latest Round of Federal Stimulus

如何從最新一輪的聯邦鼓勵中獲得幫助和資金(線上)

1月22日(週五)下午1點到下午2點

https://www.manhattancc.org/common/Events/event_info.cfm?QID=29994&ClientID=11099&ThisPage=EventInfo

★如果您的商業活動希望加入上述周活動表,請發email給我們:[email protected]。★