德譽堂推出抗疫中藥及避疫香囊

德譽堂張德超中醫研發美國抗疫第一方：內含藿香、西洋參、黃芩、桔梗、蚤休、貫眾、甘草、大黃純中藥配方，增強免疫力。

中醫藥就是治療新冠肺的特效藥。新冠肺炎疫情 發生以來，紐約 中醫德譽堂以中華傳統醫學為導向，基於古代經典名方精心化裁的徳譽堂「抗疫一號 」方、「清肺排毒湯」，在用於預防和確診患者臨床輔助救治方面，取得了良好療效，體現了守正與創新的統一、辨病與辨證的統一。在紐約疫情暴發之初，出自於中醫世家的紐約中醫德譽堂，根據美國實際疫情狀況。就向僑社公布了德譽堂「抗疫一號 」經驗方，在國家還沒有公布治療中藥方劑之前。從德譽堂的臨床治療效果上看到，是當時療效最好的中藥方劑之一。經過近一年來的觀察，中藥確實是特效藥。

主理德譽堂的張德超中醫師出身於國醫世家並獲得湖北中醫藥大學針灸碩士 。師從中國 針灸名家丶全國教材主編孫國傑教授，其父張思楠為中國第一代針灸感應電療機發明人，曾獲中華人民共和國衛生部嘉獎。張醫師自幼隨父學習采藥出診，再經過醫學院一番專業訓練，成為一名良醫，行醫足跡遍及中國丶澳門丶巴西丶美國等。在來自世界各地的患者中，創下了不少治癒疑難雜症的傳奇。鑑於新冠疫情期間，張醫師千診，有七至八歲的幼童，也有年逾九十的耆老。在輕型、普通型患者中，早期使用德譽堂研發的「抗疫一號 」經驗方，並配合「清肺排毒湯」，可顯著改善臨床症狀，縮短治療時間、臨床痊癒率及核酸轉陰天數、病程時間等指標，在德譽堂經中醫介入治療後，其患者臨床症狀明顯緩解，咳嗽、發熱、乏力、喘促、咽幹、胸悶、氣短、口苦、納呆等症狀較治療前明顯改善，從確診到康復，僅用了不到一周的時間，同時感染者有些伴有嗅覺和味覺失靈者，亦大部分都已痊癒。

張醫師表示，新冠肺炎的患者多發病快，傳染性能極強，如果不能正確治療，則迅速惡化，傳變極快，危及生命。中醫舌象多以舌紅苔黃膩、或舌淡胖苔白膩為主，脈象以滑脈和濡脈為主。以上中醫症狀也符合濕邪濕邪致病的特點，從熱化和寒化表現。根據中國新冠肺過世病人大體解剖顯示，病人感染病毒以後，肺部會出現大量的灰白色的粘稠液體。氣管內會出現泡沫狀的粘液，支氣管管腔內，有大量的膠凍狀的連夜富足，正是這些粘稠的液體堵塞了，肺泡也堵塞了氣道，堵塞了肺間質，甚至堵塞了支氣管，讓肺逐漸喪失換氣功能。讓病人處於缺氧狀態，最後出現呼吸衰竭，就像溺水的人一樣缺氧而死。這些粘稠的痰液奪去了新冠患者的生命，讓他們在生命的最後時刻痛苦萬分，他們的恐懼達到了極點，像掉進深淵一樣，拚命掙紮。出氣多進氣少，氧氣罩呼吸機也不能發揮作用，因為呼吸道完全被那些粘稠的液體擋住了道路，大量的氧氣息肉反而加劇堵塞氧氣，到不了血液裡，最後他們活活被這些粘稠的液體憋死。所以，中醫中藥可以改善這些症狀。中醫治療痰飲，有極大的優勢。德譽堂運用針灸、藥浴、刮痧、食療等多種方式都可以化痰去濕，通過前後二陰排掉這些廢物。再加上強心肺、健脾胃、養肝腎的中藥全身調理，患者就會很快轉危為安，脫離死亡，而且很少有後遺症。由於中醫藥的介入，中國做出了很好的榜樣，值得世人對古老中華醫學深入思考。

張德超醫師主治婦科疾病、不孕保胎、產後調理、前列腺炎、頑咳哮喘、癌症調理、腎炎、尿毒、各型肝炎、鼻炎、花粉、中風癱瘓、失眠憂鬱、心臟病、糖尿病、頸肩腰痛、運動損傷、小兒多動、小兒自閉、小兒厭食、小兒咳嗽等。德譽堂診所位於交通便利的法拉盛市中心，地址：136-68 Roosevelt Ave. #4D, Flushing, NY 11354；電話：718-888-0255；長島地址：87 Port Washington Blvd, Roslyn 11576；電話：917-767-2298。