人口普查局2020人口分析/估計 2020年人口普查數字估計了國家的人口規模

人口分析對2020年4月1日的美國人口規模做出了三種不同的估計。

美國人口普查 局日前發布2020年人口分析報告，該報告提供至2020年4月1日國家人口的一系列的低、中和高估計值。人口統計分析不是像2020年人口普查那樣從住戶收集答案，而是使用當前和歷史的重要統計資料紀錄和其他資料來估計美國人口的規模。通過在2020年人口普查的首批結果之前公布這些估計資料，人口分析提供了一種獨立的人口測量方法，以便與官方人口普查人數進行比較。

人口普查局常務局長兼首席運營官Ron Jarmin博士說：「人口分析是一個有價值的資源，可以幫助我們分析2020年人口普查人口人數的完整性。」 人口分析估計是使用出生與死亡紀錄、國際人口遷移資料和醫療紀錄創建的。例如，出生和死亡的估計被認為是相對準確的，因為估計值的生成基於非常準確和完整的美國重要的紀錄系統。但是，對國際人口移徙的估計有較大的不確定性，因為沒有可以生成這些估計值的管理紀錄。因此使用人口普查局的美國社區問卷調查(American Community Survey)和其他來源的資料來估計國際人口遷移。

人口分析資深技術專家Eric Jensen說：「自1960年人口普查以來，我們一直在進行人口統計分析。隨著時間的推移，我們的估計不僅得益於方法的改進，而且得益於現有管理紀錄的改進。」

2020年人口普查最終結果將與2020年人口分析估計結果進行比較，以根據年齡、性別、廣泛的種族和西班牙後裔為群體估算潛在的淨覆蓋錯誤。2021年西班牙裔和非西班牙裔人口0-39歲(原至29歲年齡段)按性別估計。2022年將首次發布州(state)和縣級對0-4歲兒童的估計。估計值納入了當前出生紀錄。2022年將發布年齡為0到17歲夏威夷原住民、黑人 或非洲裔美國人、美洲印第安人或阿拉斯加原住民、亞裔、夏威夷原住民或其他太平洋島民以及更多種族及西班牙後裔的估計。本次估計中納入了自2003年以來出生和死亡紀錄中的詳細種族信息。

2020年人口分析比2010年擴大了國家級別按年齡、性別、廣泛的種族和西班牙後裔為組畫分的美國人口估計。按性別僅黑人/非僅黑人年齡0到85歲及以上。僅黑人或組合/非僅黑人或組合年齡0到85歲及以上（原至29歲年齡段）。西班牙裔/非西班牙裔年齡0到29歲及以上（原至19歲年齡段）。

美國人口年齡估計的中值分別為38.4、38.5和38.7歲。僅黑人的美國人口百分比估計分別為13.5、13.7和13.9。僅黑人或與其他種族組合的人口百分比估計分別為14.9、15.1和15.4。三組值中總人口中的性別比例（每100個女性的男性人數）均為98.1。低值組中年齡在30歲以下的人口性別比低值組為104.2，在中、高值組中為104.3。年齡在30歲以下人口中，西班牙裔的百分比估計值分別為23.0、24.6和26.0。