我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

宿敵祝福：麥康諾「恭喜拜登」威壓國會別鬧了

參與歷史一刻！華裔男護士打下金山疫苗第1針

美洲中華牙醫學會嚴守專業防疫規定

紐約訊

大紐約地區最大的獨立牙醫協會美洲中華牙醫學會130名會員全面復診。美洲中華牙醫學會全體會員涵蓋所有牙醫專科，嚴守ADA(美國牙醫學會)、CDC防疫中心規定，確保每個醫護人員和病人的安全。

ADA和CDC防疫中心規定，確保牙醫診所每個診室的清潔，為病人提供安全的看診環境。在看診結束後用額外的時間清理器具，清理診室每個角落，預防間接傳染。如果病人在看診後14天內出現疑似症狀，請致電您的牙醫診所。工作人員將採取必要措施篩檢並追蹤感染途徑，防止擴散。

任何預防措施都是為了最大限度的保障病人以及診所的醫務人員。由於病毒流行期間所造成的隔離，大多數病人錯過了與牙醫的預約複診，以及新出現的一些牙疾卻無法就醫。紐約州已經於6月起全面恢復牙醫的正常看診，您的牙醫或會通知您前往診所複查或例行檢查牙齒.由於診所會用額外的時間進行消毒等安全措施，所以接待的病人數量有限，請盡早與您的牙醫致電預約。

美洲中華牙醫學會，從曼哈坦一間教堂華人牙醫定期的讀書會開始，24年來已發展成包含紐約、新澤西200多名華裔牙醫成員的組織。其兩年任內，除舉行九次課程，助會員獲得36個學分外，也組團訪問亞洲國家牙醫學院。在新的年度，該學會除將繼續協助牙醫系學生、加強與中港台學術交流及為慈善單位、學校孩童和低收入戶等提供牙齒檢查及宣導的社區服務。該學會也希望更多人入會，藉組織力量，爭取更好的保險條件，造福僑社。

學會網址：cadany.org。歡迎牙醫同行及在學牙醫學院就讀的學生參加。

紐約州 防疫 低收入

上一則

州長葛謨簽法 禁ICE在法庭逮捕無證移民

下一則

法拉盛市議員參選人黃敏儀 獲40餘律師背書

延伸閱讀

黃信達牙醫博士談牙周病對身體的影響

黃信達牙醫博士談牙周病對身體的影響
皇后區牙醫麥凱丹面對升級疫情嚴陣以待做足防備敬請患者安心上門看診

皇后區牙醫麥凱丹面對升級疫情嚴陣以待做足防備敬請患者安心上門看診
疫情嚴峻 趙熾強醫師：對疫苗，態度謹慎樂觀

疫情嚴峻 趙熾強醫師：對疫苗，態度謹慎樂觀
疫情下看牙

疫情下看牙
陳賜恆牙醫專精全口植牙

陳賜恆牙醫專精全口植牙

舒小泉牙醫 提供全頜即刻種植修復

舒小泉牙醫 提供全頜即刻種植修復

熱門新聞

1張圖／紐約州新增確診破萬人 染疫總數破79萬

2020-12-15 20:40
「Victoria Nails & Spa」美甲店三名經營者涉嫌謊報員工薪資申請聯邦紓困金被捕控罪。（取自臉書）

涉嫌詐取1300萬元聯邦紓困金 3亞裔被捕

2020-12-10 20:53
一對德州華裔夫婦涉嫌非法人口販運(Human Trafficking)被捕控罪，今年7月認罪後，日前分別被判180個月和57個月監禁，二人非法販運受害者來自紐約市、中國和澳洲等地。圖為示意圖。(Pixabay)

販運紐約等地女性強迫賣淫 德州華裔夫婦落網

2020-12-10 11:18
紐約預計13日晚間開始降溫，周一迎來一場小型雨夾雪，隨後多場大型降雪逐漸抵達，將今年的聖誕妝點成銀色世界。(Getty Images)

紐約今晚開始降溫 未來一周預計迎來暴風雪

2020-12-13 16:11
紐約州長葛謨前助手、正在競選曼哈頓區長的博一嵐(Lindsey Boylan)13日發推特，指控葛謨曾對其性騷擾。取自推特

紐約州長前助手爆料 曾因長相遭葛謨性騷擾

2020-12-13 16:21
12日上午德昌肉食公司大門禁閉，鐵柵拉下，店家張貼告示稱要大清潔，將從即日起關店數天。(記者牟蘭／攝影)

因員工染疫關門？ 德昌肉食：年度大清掃

2020-12-13 02:28

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／參院多數黨領袖麥康諾恭喜拜登當選總統 兩人首度通話

影／參院多數黨領袖麥康諾恭喜拜登當選總統 兩人首度通話
1張圖看疫情：美新冠死亡破30萬 賓州逾50萬確診

1張圖看疫情：美新冠死亡破30萬 賓州逾50萬確診
最快周五准！FDA：莫德納疫苗安全有效 對成人保護力高

最快周五准！FDA：莫德納疫苗安全有效 對成人保護力高
貝佐斯前妻捐42億元賑災 離婚後已捐掉60億

貝佐斯前妻捐42億元賑災 離婚後已捐掉60億
你也有收到嗎？沒理會Airbnb電郵 他們錯失1.5萬元

你也有收到嗎？沒理會Airbnb電郵 他們錯失1.5萬元