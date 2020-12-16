美洲中華牙醫學會嚴守專業防疫規定

大紐約地區最大的獨立牙醫協會美洲中華牙醫學會130名會員全面復診。美洲中華牙醫學會全體會員涵蓋所有牙醫專科，嚴守ADA(美國牙醫學會)、CDC防疫 中心規定，確保每個醫護人員和病人的安全。

ADA和CDC防疫中心規定，確保牙醫診所每個診室的清潔，為病人提供安全的看診環境。在看診結束後用額外的時間清理器具，清理診室每個角落，預防間接傳染。如果病人在看診後14天內出現疑似症狀，請致電您的牙醫診所。工作人員將採取必要措施篩檢並追蹤感染途徑，防止擴散。

任何預防措施都是為了最大限度的保障病人以及診所的醫務人員。由於病毒流行期間所造成的隔離，大多數病人錯過了與牙醫的預約複診，以及新出現的一些牙疾卻無法就醫。紐約州 已經於6月起全面恢復牙醫的正常看診，您的牙醫或會通知您前往診所複查或例行檢查牙齒.由於診所會用額外的時間進行消毒等安全措施，所以接待的病人數量有限，請盡早與您的牙醫致電預約。

美洲中華牙醫學會，從曼哈坦一間教堂華人牙醫定期的讀書會開始，24年來已發展成包含紐約、新澤西200多名華裔牙醫成員的組織。其兩年任內，除舉行九次課程，助會員獲得36個學分外，也組團訪問亞洲國家牙醫學院。在新的年度，該學會除將繼續協助牙醫系學生、加強與中港台學術交流及為慈善單位、學校孩童和低收入 戶等提供牙齒檢查及宣導的社區服務。該學會也希望更多人入會，藉組織力量，爭取更好的保險條件，造福僑社。

學會網址：cadany.org。歡迎牙醫同行及在學牙醫學院就讀的學生參加。