安井湯圓款客自享吉祥好運喜迎12/21冬至佳節

森美進口公司提酲廣大僑胞12月21日是冬至佳節，歡迎僑胞前往各大超市選購享用安井寧波湯圓。

依照中國 的傳統，在冬至、春節及元宵之際，家家戶戶吃湯圓慶祝，取其團圓吉祥，豐收圓滿之意。在喜慶、婚禮、壽誕、彌月時，湯圓亦是不可缺少的應景吉祥食品。安井湯圓皮薄餡豐口味佳，顏色多彩喜洋洋，是冬至款客自享美食佳選。

「安井」寧波湯圓以優良品質及獨特風味，多年來帶給僑胞新鮮的口味享受。安井寧波湯圓外皮採用上等水磨糯米粉，經機器擠壓成型，確保口感香糯富韌性，比傳統手工湯圓皮更勻更圓；高級調理師現場指導餡料的選用及配製，並經過上百次調試確定完美配方。安井芝麻湯圓系列餡採用炒製後的芝麻粉、優質植物油攪拌而成，煮後香甜、細膩而富流淌性，黑糯米芝麻湯圓、南瓜芝麻湯圓具有保健食品功能；白糯米芝麻湯圓、紫糯米芝麻湯圓、白糯米紅豆湯圓各具特色，亦受廣大消費者的青睞。安井寧波湯圓的皮採用江南地區特級水磨糯米粉，確保口感香糯而有韌性；生產中採用湯圓專用設備，提高糯米粉組織細密性，大大增強面了皮的糯性。為順應潮流，安井寧波湯圓以綠色食品為原料，採用傳統寧波湯圓手工藝，結合現代食品加工技術精製成型，外觀亮白，大小如一，生產過程經過嚴格的品質控制，保持了糯米粉、芝麻、豆沙等原料原有營養和美味。特別是前述的黑芝麻湯圓，餡料精選上等純正黑芝麻，經機械研磨並採用傳統煤氣炒鍋來炒，確保芝麻餡料細膩棉軟，餡心黑亮，味道香甜，並經研磨加工，更具流淌性。

安井工廠獲得中國國家品質監督檢驗檢疫總局頒發的CIQ的HACCP驗證證書，同時還獲得國際統一的食品安全管理體系ISO22000「食品安全管理體系認證證書」。2005年安井食品還榮獲「中國速凍食品著名品牌」稱號。

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