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麥當勞全美重推傳奇性三明治McRib

紐約訊

醬汁飽滿、濃香撲鼻、香滑柔嫩、毫無保留的美味，三明治McRib終於要登場了。不僅如此，粉絲們引頸期盼的McRib光榮回歸將更勝於以往。所以請您現在就在日曆上做好註記，因為麥當勞不僅將在2020年重新推出三明治McRib，自12月2日起在全國各地供應從2012年迄今首度回歸的粉絲最愛。

三明治McRib裡有調味恰到好處的無骨豬小排，沾上飽滿的煙熏濃香燒烤醬汁，搭配洋蔥絲和酸酸的醃黃瓜，讓食客沉醉在魔術般的美味中。這樣令人陶醉的組合令忠實粉絲大聲告白：「我需要你。」它也令沒有嘗試過的新鮮粉絲說：「何妨一試？」

負責菜單創新的副總裁Linda VanGosen表示﹕「McRib自將近40年前推出以來，始終是麥當勞菜單上備受喜愛的項目。McRib的口味獨一無二。對粉絲而言，品嚐McRib已經不止於醬汁飽滿的瞬間美味。它已成為一個季節，而且紅遍網絡。這就是我們決定今年在全國各地推出McRib讓粉絲大飽口福的原因。」

麥當勞在1982年首次在全國推出McRib三明治，如今已經成為環球粉絲最期待的限時供應菜單選項之一。德國的麥當勞粉絲最有福氣，可以全年享受McRib三明治的美味。麥當勞熱切期盼舊雨新知，從12月2日起，在全國參與活動的麥當勞餐廳通過外賣、得來速、麥當勞應用程式和McDelivery送餐服務，享受這個McRib季的第一口美味。

美國麥當勞以高質量食材多樣化菜單每天服務超過2500萬顧客。美國1萬4000家麥當勞餐廳中超過95%由企業家獨立擁有和經營。欲知詳情，請登入www.mcdonalds.com，或通過推特追蹤我們 Twitter @McDonalds，或臉書專頁www.facebook.com/mcdonalds。

麥當勞 美國 德國

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